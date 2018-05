Idén is bálteremmé alakul át a balatonfüredi Blaha utca: Anna Utcabál július 21-én

A 193. Anna-bál újdonsága, a bálteremmé változtatott Blaha Lujza utca, ahol a hagyományos bál modern, utcai forgataga várja a közönséget. A hagyományteremtő szándékkal szervezett eseményen változatos íz és zenei kínálattal alapozzák meg a szervezők a könnyed, elegáns, nyári szórakozást.

193. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb tradíciójú eseményét, az Anna-bált. Már hónapokkal a rendezvény előtt elfogytak a belépők, de a tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal bevezetett Anna-utcabálon még ott lehetnek azok, akik részt kívánnak venni a kultikus eseményen.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is változatos íz- és zenei kínálattal várja a könnyed, elegáns, nyári szórakozásra vágyókat Balatonfüred. Több száz vendég befogadására készítik fel a reformkori városrész patinás utcáját a szervezők. Táncparkett, fények, utcabútorok, koncertek és persze a vendéglátók modernkori báli hangulatot varázsolnak az utcára. Az Anna-báltól pár lépésnyire az utcabál egy könnyedebb, oldottabb bálozást hivatott biztosítani mindazoknak, akik kedvelik a minőségi szórakozást. A második Anna Utcabálon fellép a Group and Swing és Mihályi Réka.

Házigazda: Suri Imre Jazzy rádió

„Bármennyire is igyekszünk magunkat elvonatkoztatni a régi dolgoktól, az emberekben mégis megvan a vágyódás: a hagyományok tisztelete ma is él és divatját éli a nosztalgia is. Egyre több olyan rendezvénnyel találkozik az ember, aminek 19. századi, sok esetben reformkori mintát adnak, hiszen ekkor születtek meg ezek a bálok. Ez az időszak nem más volt, mint a magyar nemzet születése, és ez jelenik meg a bálokban is. Az Anna-bál nagy ranggal bír, hiszen Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő báljáról van szó.” – kezdte dr. Kedves Gyula történész, aki elmondta: a bálozás mára több szempontból is divattá vált.

Az Anna Utcabál eseménye nagyon szépen mutatja azt a hidat, ami meghúzódik a múlt és jelen között. Úgy a programkínálatában mint formalitásában megadják a szervezők a báli miliőnek járót, mindezt úgy, hogy az a 21. század embere számára egy kellemes, minőségi, nyáresti szórakozást adjon. Az eseményen a hivatalos dress code: alkalomhoz illő, nyári elegancia.

„Az emberek bár vonzódnak a régi, mesebeli világért, az elegáns ruhákért, a pompázatos miliőért, mégis ódzkodnak a klasszikus műfajtól, tartanak a kötött stílustól. Az Anna Utcabál egy olyan közönségnek szól, aki szereti a minőségi szórakozást, vendéglátást, aki alkalomhoz illő öltözékben tud és szeret megjelenni.”

A hagyományos báli menet bevonulása után megkezdődik a kulissza átalakítása. A vendégek este kilenc órától érkeznek az utcabálra, ahol elegáns pincérek, bárok, éttermek, bistro, cukrászda, sőt még sörház is fogadják a közönséget. A kínálat sokszínű, mindenki megtalálhatja az éjszakába nyúló rendezvényen a számára legkedvesebbet.

Mintegy ezer vendég is elfér az utcabálon, ebből ötszázan le is tudnak ülni. A vendéglátók a következők: Borharapó, Első Füredi Sörház Étterem, Hello Tourist Kert, Horvát Ház Borgaléria, Blaha Lujza Étterem, Kedves Cukrászda,Kredenc, Morzsa Bisztró.

A július 21-én rendezendő utcabálra jegyek elővételben július 10-ig 1500 Ft-ért, július 10-től és a helyszínen 2000 Ft-ért válthatók. Részletes program és információ az Anna-bál honlapján.