Így teremts dolce vita életérzést a konyhádban!

Barátok, naplemente, szabadság – mi másra lenne szükségünk egy idilli nyárestéhez? Természetesen némi frissítőre és ínycsiklandozó harapnivalóra! Epres Panni az olasz kultúra szerelmeseként valódi mestere a dolce vita megteremtésének. Ha a társaság készen áll egy könnyed szombat esti randevúra, a gyönyörű modell gasztrotippjeivel igazán felejthetetlenné tehetjük a közös programot.

Epres Panninak Olaszországban töltött évei alatt nem csak a mediterrán mindennapok ritmusát, hanem a helyi gasztronómia csínját-bínját is sikerült elsajátítania. A mindig kiegyensúlyozott modell itthon is szeret kiszakadni a szürke hétköznapokból, és szívesen osztja meg barátaival is a harmonikus élet receptjét egy-egy családias összejövetel során.

Panni az alábbi receptekre esküszik:

„Ha egyszerre elegáns és laza gasztronómiai élményre vágyom, de nincs túl sok konyhai teendőkre fordítható időm, gyakran kínálok olasz sonkákból és brie -illetve kéksajtokból összeállított tálat dióval és friss olajbogyóval. Csak egy fokkal pepecselősebb, de szintén látványos és isteni az újhagymás fűszervajjal megkent olívás kenyér fekete olajbogyóval, vagy a pármai sonkás-rukkolás ciabatta szendvics.”

“Egy forró nyárestén édesszájú barátainkat egy pohárnyi citromfagylalttal, vagy néhány szem keserűcsokoládéba mártott málna vagy almagerezddel vehetjük le a lábukról. A mediterrán ízek előtt általában az olaszok kedvenc aperitifjével, a kesernyés-narancsos Aperol Spritz-cel koccintunk, amit 3 rész Prosecco, 2 rész Aperol és 1 rész szóda felhasználásával készítek el. Természetesen nem maradhat el a sok jég – hiszen minél több a jég, annál lassabban olvad el és vizezi fel az italunkat – és a vastagon szelt narancskarika!”