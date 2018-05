Itt piknikezz a fővárosban

“Amíg van egy-két jó falat, s egy jó falat az csak akad, se bú, se baj nem számít, rá se ránts!” – milyen igaza van A dzsungel könyve Balujának! Ha a jó falat mellé még egy kényelmes pokróc és zöld környezet is társul, panaszkodásra okod tényleg nem lehet. 9 tökéletes hely a fővárosi piknikekhez.

Filozófusok kertje

A Gellért-hegy egyik rejtett kis kincse a Hegyalja és az Orom utca között megbúvó Filozófusok kertje. A parkot Wagner Nándor a világ nagy vallásait jelképező szoborcsoportjáról nevezték el, ami mellől rálátunk Pestre, Budára és a Dunára is. Mivel a turisták körében kevésbé népszerű a kilátópont, így zavartalanul élvezheted (másodmagaddal) a lenyűgöző kilátást és a finom falatokat.

Orczy-park

Három év fejlesztés után, április elején adták át az ismét eredeti pompájában tündöklő Orczy-parkot, Budapest egyik legnagyobb közparkját. A Józsefvárosban egy hektárral nőtt a zöldfelület és megújult egy hanyatló városrész. A parkban helyet kapott egy focipálya, kialakítottak egy futókört, felújították a tóparti büfét és kitisztították a csónakázó tavat is, ahol, ha hinni lehet a szóbeszédnek, hamarosan csónakázni is lehet majd.

Római-part

A főváros egyetlen természetes partszakasza, ami elérhető tömegközlekedéssel vagy egy laza tekeréssel a belvárosból, egy régi világba repít: a hely igyekezett minél többet megőrizni 19. századi aranykorából. A csónakházak üdülőromantikájában csak a megfelelő stéget, vagy fatörzset kell megtalálni a grillezéshez, és máris élvezheted a hamisítatlan Duna-parti nyárestét.

Fűvészkert

Néha a legváratlanabb helyeken ér utol a romantika – erre bizonyíték a VIII. kerület büszkeségeként ékeskedő 18. században épített angolkert. Magyarország első botanikus kertjében elmélázhatunk a több száz éves páfrányfenyők mibenlétén, gyönyörködhetünk az orchideákban, de izgalmas látnivaló a különleges Victoria-ház medencéjében úszkáló óriás-tündérrózsa is, ami a szóbeszéd szerint egy felnőtt nő súlyát is elbírja. Mindezek mellett, Nemecsek Ernő egykori rejtekhelye, a Pálmaház is látogatható, ahol talán néhány vörösingesbe is belefuthatunk.

Normafa

Ha maga mögött akarja hagyni Budapest zajos utcáit, hogy zöld környezetben töltsön el pár pihentető órát, minden fővárosi a Normafa felé veszi az irányt, évszaktól függetlenül. A hosszabb-rövidebb túraútvonalak, az ikonikus rétesező, az Erzsébet-kilátó a maga fenséges panorámájával, a gyermekvasút, a játszótér és a sütögetésre kijelölt helyek mindig tárt karokkal várnak.

Kopaszi-gát

A budai nyugalomsziget egy hatalmas zöld területet ölel fel a folyó mentén, Budapest külvárosában. A nemrégiben felújított park nagy hátránya, hogy négylábúakat nem lehet bevinni, de nézzük a jó oldalát, így legalább zavartalan a romantikus andalgás és csemegézés a természet lágy ölén.

Jókai-kert

Egy ilyen listáról nem maradhat le a nagy mesemondó, Jókai Mór egykori birtoka után fennmaradt Jókai-kert a Svábhegyen. Bár az író villája megsemmisült, a gesztenyésekkel, juharfákkal és díszfákkal telepített konyhakert és egy Jókai-szobor hűen idézi meg az eredeti idillikus hangulatot.

Feneketlen-tó

A rejtélyes nevű Kosztolányi téri Feneketlen-tó és környéke kicsit háttérbe szorul a legnagyobb parkok mögött, de talán pont ez a kitaszítottság teszi még vonzóbbá. A tó egy 19. században téglagyári munkások által felfedezett vízfolyásból keletkezett, a körülötte kialakított sétány vadkacsákkal és nádassal ma hamisítatlan nagyvárosi nyugovópont az andalgóknak.

Margitsziget

Ha már piknik a parkban, egy lista sem lehet teljes a Dunán elterülő, 2,5 kilométer hosszú zöld szigetnél, amelyet minden budapesti és Budapestre látogató bebarangol legalább egyszer a tavaszi-nyári szezonban. Körbefuthatod, –tekerheted, vagy –sétálhatod; ehetsz lángost, edzhetsz a street workout parkban, megnézheted a zenélő szökőkút showját, vagy csak napozhatsz a Nagyréten, az élmény mindig feltölt.