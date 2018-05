Kézműves sörseregszemle Óbudán – Idén is lesz Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja

Harmadik alkalommal rendezik meg az Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja – Kisüzem 2018 rendezvényét a III. kerületben, amelynek célja a kulturált és minőségi italfogyasztás népszerűsítése.

Idén a hazai nedűk seregszemléjén 23 magyar sörfőzde mintegy 200 kézműves sörével, ingyenes zenei programokkal, valamint gasztrocsemegékkel, érdekességekkel, bemutatókkal és sörmester workshopokkal várnak mindenkit a szervezők az óbudai Fő téren és a Kobuci kertben május 25-27. között.

A kézműves sörök különlegessége elsősorban szélesebb ízskálájukban és naturális összetevőikben rejlik. A legjobb sörmesterek akár százféle természetes alapanyag kombinációival keverik ki a különleges ízeket. Hogy mindez pontosan hogyan is történik, az érdeklődők megtudhatják a rendezvényt kísérő ingyenes sörmester workshopokon. A legjobb hazai nedűket a résztvevő hazai sörfőzdék szakemberei mutatják be, köztük a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének áprilisi versenyén díjazott gyémánt- és aranydiplomás söröket is.

Nem marad el a fesztiválhangulat sem, ingyenes nagykoncertek kínálnak zenei élményeket a kilátogatóknak Rátonyi Krisztina televíziós műsorvezető háziasszonyi kalauzolásával. Fellép a Péterfy Bori & Love Band, a Fran Palermo, a Canarro, a Magidom, az Ezüst-Patak, a Redbreast Wilson & The Juke Joint Revival, a Kerekes Band, az Ed is On, a Mörk, a Stoned és a The Carbonfools is.

A rendezvény az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nkft. szervezésében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával valósul meg a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete és a Kobuci kert közreműködésével. A szervezők felhívják a figyelmet a felelős és mértékletes alkoholfogyasztásra!

További infókat itt találsz találsz, a Facebook-eseményért pedig kattints ide.