Itt vannak a pünkösdi hosszú hétvége legjobb programjai!

Hál’ Istennek ismét egy hosszú hétvégéhez érkeztünk, pünkösd miatt hétfőn nem kell dolgoznunk. Ezért három napotok is lesz, hogy kipihenhessétek magatokat, például úgy, hogy felkeresitek azokat a programokat, melyeket alább ajánlunk nektek.

Csütörtök – május 17.

A hazai gasztronómia legmenőbb fesztiválja idén már túllép az ország határain és a régió legjobb éttermeiből is bemutat néhányat, és vendégül hívja a környező országok sztárséfjeit.

A pesti Broadway szívében stand up comedy előadásra várnak a nagydumások, akár borkóstolóval és bőségtállal. Nevetés, bor, sonka, sajt a belvárosban, szerintünk ennyi elég egy kellemes hétköznap estéhez!

Akik lökik majd a sódert – a legnépszerűbb stand up comedy TV műsorok arcai: A Showder Klubból ismert Orosz Gyuri, Trabarna, Bruti, Magyed, Horváth Gábor, Záhonyi-Ábel Dávid és Maczkó Ádám, a Karinthy-gyűrűs Maksa Zoltán, a kevés női humorista egyik legjobbja, a Rádiókabaré fellépője: Redenczki Marcsi, valamint a Komédia Stúdió Humortársulat tagjai, Keleti Máté, Magyar Laci és Varga Norbert.

Sandro a kilencvenes évek végén találkozott először John Malkovichcsal, a Steppenwolf színházzal végzett fotózás során. Több mint tizenhat év elteltével is számos közös projektet hoztak létre, melyek közül a legutóbbi a Malkovich Malkovich Malkovich | Tisztelet a kamera mestereinek címet viseli.



Szabó Ábel legújabb, főként 2016-2017 folyamán készült festményei a művésztől megszokott urbánus témákat teljesen új technikai megoldásokkal, az időtlenség nézőpontját a pillanatnyiság látásmódjára cserélve mutatják be. A fotórealisztikus látásmód érdekében kifejlesztett aprólékos ecsetkezelést felváltják a foltokban felvitt, elkent festékrétegek, a dinamikus ecsetnyomok és a merész kompozíciós megoldások, valamint a látvány megkettőzésén alapuló réteges felületkezelés. A kidolgozott és elnagyolt felületek váltakozását a művész egy képen belül is megengedi magának, és élvezi a kompozíció születése során spontán létrejövő térbeli viszonyok egymásba hatását, és az ennek következtében a szemlélőben születő bizonytalanságtól sem ijed meg.

Péntek – május 18.

Kossuth Tivadar hosszú, kitérőkkel tarkított életpályája során megteremtette egyedi, csak rá jellemző képi stílusát, mindvégig megőrizve és követve a maga egyéniségét, választva egy nehéz, de önálló utat, s ez az út végül sikerhez és elismeréshez vezette. A rangos megrendelések mellett képeinek tulajdonosai között művészek, politikusok és nagy gyűjtemények szerepelnek, éppúgy találhatunk tőle festményt a németországi koblenzi Landesmuseumban, mint londoni, New York-i, tokiói magángyűjteményekben .

Lépj ki a komfortzónádból! Izzítsd be az összes izmod! Találd meg a számodra legideálisabb funkcionális mozgásformát, amivel nemcsak szinten tarthatsz, hanem új kihívások elé is nézhetsz! Az esemény regisztrációhoz kötött!

Egy tavaszi este a Hadikban, amikor a magyar slam poetry válogatott kiválóságaival idézzük meg a Nyugat folyóirat halhatatlan költőit. Ady, Babits, Kosztolányi, Karinthy – és még sokan mások! – alakjának és verseinek felelevenítése Kemény Zsófi, Beáta Bánóczi, Bence Bárány,Péter Mészáros és Márton Simon segítségével.

Az óriási sikerű Trónok Harca élő koncertélmény, Ramin Djawadi közreműködésével elhozza Westeros világát az európai arénákba is 2018 májusában. Ezenkívűl az óriási keresletre való tekintettel egy második észak-amerikai turnét is a koncertkörúthoz kapcsoltak 2018 őszén, megadva az amerikai rajongóknak a lehetőséget, hogy megnézhessék a zeneszerző, Ramin Djawadi vezette zenekar és kórus előadását a legendás, Emmy-díj® nyertes HBO sorozat mind a hét évadának zenéjéből. A Game of Thrones Live Concert Experience új előadásai már a 7. évad zenéjét is tartalmazni fogják, csakúgy, mint a vadonatúj színpadképet, melyet lenyűgöző vizuális- és a legújabb videótechnika egészít majd ki.

A februárban indult partisorozaton te is megtapasztalhatod a Jin és Jang pulzáló erejét a Buddha-Bar Budapestben! A világ férfi és női pólusát különleges vendégünk, DJ Lia Kustánczi és a Buddha rezidense, DJ Mada testesíti meg. Csatlakozz a partihoz, és bulizd át az éjszakát nagyszerű zenére, miközben különleges táncbemutatókkal és más meglepetésekkel várnak, hogy megtapasztalhasd a Jin és Jang csodálatos harmóniáját!

Szombat – május 19.

A szervezők hozzák a szokásos körítést: asztalokat, ülőalkalmtosságokat, vágódeszkát, poharat, lesz tea, tányér, szörp és miegymás. Viszont az alapanyagokról már neked is gondoskodnod kell. A helyben vásárolt reggelit zéró kilóméteresen, helyben költjük el. Mikor jöttök, először érdemes a Sparral srégen szemben lévő asztalt csekkolni, hogy mi hiányzik épp a közösségi vágódeszkáról.

RIDE DAY 2018 by Béres Mike – Fővám tér – 10:30

Huligánkodj kulturáltan a Rollers.hu Team arcaival. Jöjjön streetes, parkos, félcsöves, teljesen hómlesz, néző, instagramfan, fiúk, lányok, még több lány és aki csak akar. A szervezők 100 000 forint értékű ajándékokat szórnak szét a résztvevők között. A program ingyenes.

Az idegenvezetés során az épület azon részei is bejárhatók, amelyek a nagyközönség számára nem vagy csak részben látogathatók! Szakképzett idegenvezetőink a garantálttúrán magyar nyelven mutatják be a látogatóknak a Várkert Bazárt a Testőrpalotától a Neoreneszánsz kerten át a Déli palotákig. A garantált vezetések időpontjain lehetőség van angol/francia nyelvű egyéni vezetésre is.

Itt az YTONG szobrászat mélyvíze, csak úszóknak! Ha már voltál ilyen eseményen YTONG-szobrászkodni, vagy van gyakorlatod a véső, kalapács, ráspoly kombó használatában, akkor ez a két napos kimerítő, de annál eredményesebb workshop neked való!

A látogatók megismerkedhetnek a hazai várainkhoz kapcsolódó kulturális és történelmi hagyományainkkal. Szigetvár, Siklós, Eger, Visegrád, Esztergom, Sárospatak, Vaja mutatja be többek között várait, városait, kulturális és turisztikai programjait. A családi szórakozást hagyományőrző tábor, viselet-, és fegyverbemutatók, felvonulások, színpadi programok, a múzeum egyedi programajánlatai, múzeumpedagógiai foglalkozások és ismeretterjesztő programok, cirkuszi bemutatók, valamint a Kaland-Vár Játékkiállítás és Vásár, játszóház teszik teljessé.

Royal Wedding ÉLŐ közvetítés és party a Funzine – See you there-rel: ünnepeld meg velünk Harry herceg és Meghan Markle esküvőjét! A nagy napot a királyi párral töltheted (virtuálisan), élőben követheted végig, ahogy összekötik az életüket. Éjszaka pedig a város legnagyobb brit pop partyján közösen koccinthatunk az ifjú párra, Harry és Meghan témájú koktélokkal. A közvetítés 13:00-kor kezdődik!

Két és fél év után május 16-án új nagylemezt ad ki az egyik legnépszerűbb hazai zenekar, a Vad Fruttik. Szabad.vagy című albumuk dalait és természetesen legnagyobb slágereiket a Budapest Parkban hallhatjuk május 19-i lemezbemutató koncertjükön. A zenekar az új lemezzel ez alkalommal is hozzá tud tenni az eddig megismert Fruttik-­képhez.

Vasárnap – május 20.

Hogy mi jut eszünkbe Provence-ról? A napérlelte zöldségek, gazdag mediterrán fűszerek, végeláthatatlan levendulamezők, a tenger ajándékai, mennyei desszertek és a májusi Sunday Brunch az ARAZ étteremben. Amire számíthatsz: egy pohár gyöngyöző pezsgőre, korlátlan ételfogyasztásra és korlátlan italfogyasztásra ásványvízből, rostos gyümölcslevekből, szénsavas üdítőkből, házi limonádénkból, a ház boraiból, csapolt sörből, valamint egy csésze habos kávéra. A gyerekek számára gyereksarok is lesz, animátorral.

A Velo Budapest! képzésének első része, azoknak, akik már tudnak bringázni, de bizonytalanok. A zárt pályás oktatáson ruházkodási, lakatolási, fékezési tanácsokat kaptok és természetesen bringás feladatokat csináltok együtt.

Író születik – jobb agyféltekés kreatív írás tréning Budapesten – Kreatív írás – 9:00 Ha szeretnél jól, könnyen, élvezetesen írni. Ha úgy érzed, hogy mindig is írni szerettél volna vagy már írogatsz is. De néha még azért megakadsz, vagy nem úgy megy, ahogy szeretnéd. Akkor itt a helyed. Egy vidám, bensőséges, családias, kis létszámú és igazán kreatív csapatban két nap alatt megtanulhatod azt, hogy ne legyen többet probléma az írás. Bármit is írnál utána. DJ Palotai: Sunday Sessions – A38 Orrterasz – 17:00 Találkozás egy régi baráttal a hullámok között, az A38 Hajó fedélzetén minden vasárnap, egészen a szezon legvégéig. Hideg italok a kézben, finom zenék a hangszórókban, dunai naplemente a háttérben. Let’s meet again!

Hétfő – május 21.

Ismét társasjátékozhatsz az Agórában!Lehet hozni ismerőst, barátot, társast és enni-innivalót. Gyertek, jó buli lesz! Néhány játék eleve ott lesz, és örömmel vállaljuk a betanításukat is.

Ez az esemény mindenkinek szól akár svédül vagy magyarul beszél, és gyakorolni szeretné bármelyiket. Mindegy, hogy kezdő vagy haladó vagy, mindenki segít a másiknak ezért különleges ez az esemény. Lesz egy asztal, ahol magyarul beszélhetsz, és egy másik, ahol svédül. A szervezők bátorítanak mindenkit, hogy menjen át egyszer vagy kétszer a másik részhez, így gyakorolhatsz és segíthetsz is. Rágcsálnivaló és tea jár, valamint italokat vehetsz. 300ft a javasolt adomány!

Hat hét, 12 edzés. Hogy még jobban motiváljanak a B’Brosos fiúk, most a 12 alkalmon felül 2 plusz alkalmat hozzáírnak grátiszba bérletedhez, amit bármelyik kiegészítő órán fel tudsz használni. (mobility, gimnasztika). A kurzushoz csak az első időpontban lehet becsatlakozni, utólag nem, hiszen minden órán más alapgyakorlatot vesznek át.

Ha szeretnéd megtapasztalni a szabadban jógázás élményét, élvezni a friss levegőn való gyakorlást és elmélyülni a természetben gyakorlásod közben, megtapasztalni a környezet pozitív energiáit, akkor itt a helyed! A gerincjóga által tested-lelked feltöltődik, a hétköznapok során felgyülemlett stressz oldódik, fejlődik testtudatosságod, közelebb kerülsz önmagadhoz és megerősítheted hátad izmait, melyek fontos szerepet játszanak a helyes tartás kialakításában.