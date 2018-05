Repülj rá az Open Road Fest nyereménymotorjára!

Nyereménymotorral és Erősember Bajnoksággal készülnek az Open Road Fest szervezői idén június 6-10. között Alsóörsön, így garantált, hogy az elemi erő veszi át az uralmat a rendezvényen. Szívesen távoznál egy saját, vadiúj Harley -Davidson Street Rod nyergében? Olvass tovább a részletekért!



Az Open Road Fest Nemzetközi Erősember Bajnokságra idén első alkalommal kerül sor, és a hazai izomkolosszusok mellett külföldi erős emberek mérkőzéseinek lehetünk szemtanúi. Amellett persze, hogy akár egy rendkívül értékes nyereménnyel is gazdagodhatunk, amit ráadásul egészen egyszerű feltételek mellett kaparinthatunk meg. A fesztivál igazgatója, Dobai Attila elárult pár részletet a nyereményjátékról:

„A játékszabályokat kicsit megcsavartuk, így most pár egyszerű lépést követve, mindössze egy fotóval bárki esélyt szerezhet arra, hogy megnyerje a Harley-Davidson aszfaltszaggató sportos fenevadát. A játék elstartolt, a játékszabályokat a nyerj.openroadfest.hu-n mindenki megtalálja, a fesztiválon további játékokkal várjuk a fesztiválozókat, amelyekkel tovább tudják növelni nyerési esélyeiket.”

Ez azonban nem minden, hiszen hazánk népszerű zenekara, a Tankcsapda úgy döntött, megfejeli a játékot. Fejes Tomi és Sidi a fesztivál sajtóeseményén jelentették be, hogy egy különleges ajánlattal rukkoltak elő rajongóiknak.

„A civil életben is motorosok vagyunk, motorozunk, így arra gondoltunk, hogy nekiindulunk az ország egyik-másik végébe és egy-egy utast leviszünk magunkkal kétkeréken Alsóörsre, a fesztiválra, a Tankcsapda koncertre.”

A fesztiválon a Tankcsapda mellett az Apocalyptica, a Canned Heat, a The New Roses, a Leander Kills, a Zenevonat produkció az LGT sztárjaival, a Zorall, Paddy and the Rats és egyéb kiváló rock, metál és blues zenekar tüzeli majd fel a közönséget. Nemcsak az esték izgalmaira kell azonban készülni, hiszen lesz Lovas Rodeo Show, kaszkadőr és műrepülő bemutatók, jótékonysági Kids Race futam a legkisebbek főszereplésével, de meglepetés programokkal is várják majd a közönséget.

„A Harley-Davidson és a STIHL 2017-ben elkezdett írni egy közös sztorit, és úgy éreztük, hogy ezt mindenképp folytatni szeretnénk. Épp ezért a Gáborecz István faszobrászunk által tavaly kifaragott Fat Boy idén motorost kap, de további látványos showelemmel is készülünk a fesztiválra: lesz Timbersports-bemutató és hangerőverseny is a Hot Saw láncfűrészünkkel. Mi így durrantjuk be a lóerőinket” – mondta Papp Zoltán, a STIHL képviselője.

110 kilogramm – ennyi annak az elemnek a súlya, amellyel az Open Road Fest Nemzetközi Erősember Bajnokságának egyik versenyszámában elbánnak majd a vállalkozó kedvűek. Az izlandi kereszt cipelés mellett a hazai és külföldi profi versenyzők többek között kamionhúzásban, thor kalapács kitartásban, kőgolyó emelésben feszülnek majd egymásnak, egyéniben és csoportosan is, de a bátor amatőröknek is lesz lehetősége a kibontakozásra. Akárcsak Müller Attilának, aki a fesztivál sajtóeseményen tesztelte erejét és szépen vizsgázott.

Dobai Attila hozzátette, hogy ez afféle főpróbája lesz a jövő évi jubileumi fesztiválnak, így mindent megtesznek, hogy minden eddiginél nagyobb durranással lepjék meg látogatóikat.

„Természetesen a területen megrendezett programok mellett ezúttal is megtartjuk a hagyományos motoros felvonulásunkat szombaton délben, az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal együttműködve évek óta közösen vigyázunk a motorosok biztonságára…”

A hagyományos motoros felvonulás tehát idén sem marad el, ráadásul egyre nagyobb tömegek csatlakoznak minden évben, a világ minden részéről. A fő attrakció persze valószínűleg az utolsó napon lesz, amikor kisorsolják a Harley-Davidson Street Rod motort.

Harley-Davidson Open Road Fest – 2018. június 6-10., Alsóörs – Feel the Freedom!