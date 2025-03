7 népművészeti és hagyományőrző program Budapesten, ami felpezsdíti a tavaszt

Budapest gazdag kulturális élete számos lehetőséget kínál a népművészet iránt érdeklődőknek. Táncházak, hagyományőrző programok és népzenei koncertek várják azokat, akik szeretnék megismerni a magyar folklór világát.

Divat a folklór! – Hagyományok Háza (2025. október 30-ig)

A Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum legújabb kiállítása a népművészet és a divat kapcsolatát mutatja be. A február 12-én megnyílt tárlat azt vizsgálja, hogyan inspirálta a magyar népi kultúra formavilága és motívumkincse a divattervezők munkáját a 20. század elejétől napjainkig. Közel 150 darab ruhát, kiegészítőt és egyéb tárgyat vonultat fel, amelyek hitelesen tanúskodnak a népművészet és a divattörténet folyamatos kölcsönhatásáról. A kiállítás október 30-ig látogatható a ház nyitvatartási idejében, és több ízben tartanak tárlatvezetéseket.

Alexander Petrovics Koktél (2025. március 13.)

Az Alexander Petrovics Koktélban az volt a jó, hogy sosem tudhattad, mit rendelsz valójában. Abban a dél-budai restiben is, ahol mérték, csak annyit írtak róla a menüben – ami egy Petőfi-összes első, eredetileg üres oldala volt –, hogy egy kis Ez és egy kis Az, valamilyen arányban. Ha a Kárpát-medencét meg lehetne inni, akkor valószínűleg Alexander Petrovics Koktélnak hívnák. E metafora mentén egy igazán különleges előforradalmi zenei estére számíthattok a Fonóban, március 13-án. Vendég: Okos Viola az Odd ID (Ethnofil), a Makám quartet, és a Fuvalom énekese és hangszerese.

Várkonyi Csibészek koncert (2025. március 22.)

A Várkonyi Csibészek még sráckorukban, hét évvel ezelőtt kezdtek zenélni, országos ismertséget egy Bajdázó-dal feldolgozásával szereztek, azóta pedig már száznál is több koncertet adtak. A “progresszív etno-cooljazz gipsy world-soul-bass” vonalon mozgó banda március 22-én, a Magyar Zene Házában lép fel.

Országos Táncháztalálkozó (2025. április 4-6.)

Idén immár 44. alkalommal rendezik meg április 4-6. között az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárt, a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti összművészeti eseményét. Az élő népművészet összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással valósul meg. A fő helyszín most is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtér az egymást váltó táncházak forgatagának és népművészeti vásárnak ad otthont, valamint az esti gálaműsoroknak, de az összes további kisebb-nagyobb terem is változatos programok színtere lesz.

A táncház napja (2025. május 3.)

A Táncház Napját hagyományosan az első magyarországi táncház évfordulóján, május 3-án rendezik meg országszerte. A népzenei koncert egy országos rendezvénysorozat része, amelyet 2022 óta közösen rendez meg a Zeneakadémia és a Hagyományok Háza. A műsor koncepciója ezúttal új módszerrel valósul meg: a Népzene Tanszék hallgatói és oktatói pályázat keretében oszthatják meg elképzeléseiket, amelyekből a legjobbak szólalnak meg a színpadon. A kreatív ötleteket 2025-ben a Zeneakadémia alapításának 150. jubileuma és a Hagyományok Házával kialakult szoros szakmai együttműködés keretezi.

Néprajzi Múzeum (több alkalommal)

A Néprajzi Múzeum 2025-ben tematikus tárlatvezetés-sorozatot indított a gyűjteményi kiállításban, amely 3600 műtárgyat mutat be. A program célja, hogy a látogatók mélyebb betekintést nyerjenek a múzeum 153 éves történetébe és többet megtudhassanak a kiállított tárgyakról. A tárlatvezetések minden szombaton és vasárnap 11 órakor kezdődnek, különböző témákra fókuszálva. A márciusi programok között szerepel a Népzenekutatókkal gyűjtőutakon március 1-jén, valamint a Kurátori átfogó tárlatvezetés március 8-án. A részvételhez belépőjegy és tárlatvezetési díj megváltása szükséges. További információk és a teljes programlista a múzeum honlapján érhető el.

Essentia Artis (több alkalommal)

Az Essentia Artis programsorozat keretében számos izgalmas ingyenes esemény várja az érdeklődőket a Pesti Vigadóban. Március 28-án tavaszváró, húsvéti kézműveskedésre kerül sor, ahol a résztvevők három hagyományos technikát sajátíthatnak el. Ugyanezen a napon 15:30-kor Jókainé Gombosi Beatrix etnográfus két oktatófilmjét vetítik, melyek a gyimesi és moldvai húsvéti hagyományokat, szokásokat ismertetik meg a közönséggel. 16:30-tól a Pesti Vigadó melletti téren Berecz István, Sikentáncz Szilveszter, ifj. Szerényi Béla és Pusko Márton népművészek interaktív előadása eleveníti meg a tavaszi ünnepkör legfontosabb szokásait táncos-zenés formában, bevonva a résztvevőket. Számos további izgalmas programmal készülnek nektek, amelyekről az Essentia Artis weboldalán tájékozódhattok!

