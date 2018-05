James Blunt május 8-án Budapesten lép fel!

James Blunt legutoljára 4 évvel ezelőtt koncertezett Budapesten, ám május 8-án végre visszatér, és a Papp László Sportarénában lép fel rajongói legnagyobb örömére.



Vérbeli zenész

Kevés olyan szupersztár van a világon, aki hihetetlen ismertsége és hírneve ellenére szerény és megközelíthető maradt, mint James Blunt. Az énekes – eredeti nevén James Hillier Blount – középosztálybeli családból származik, és 1974-ben egy Tidworth nevű angol városkában született. 3 éves korában már furulyán játszott, 5 évesen hegedült és 7 éves volt csupán, amikor megtanult zongorázni. Édesapja a British Air Force kötelékében szolgált, így a család kétévente költözésre kényszerült. James 7 éves korától bentlakásos iskolában tanult, és szüleit szinte csak a szünidőben látta. 14 éves volt, amikor megvette első gitárját, ekkor kezdett el dalokat írni is.

Zenei karrier

Tanulmányai után édesapja nyomdokaiba lépve a katonaságot választotta, 1997-től Kanadában, Koszovóban és Londonban is szolgálatot teljesített. 2002-ben leszerelt, majd leszerződött az EMI Lemezkiadóval, immár dalszerzőként. Első albuma 2004 októberében jelent meg, és általános közöny fogadta mindaddig, amíg a harmadik kislemez, az azóta slágerré vált You’re Beautiful napvilágot nem látott. A dal őrületes sikere után beindult Blunt karrierje, megjelent 4 albuma és további kislemezek, amelyek 5 Grammy-jelölést, és számos díjat zsebeltek be (BRITs, MTV Awards, stb.). Lemezeit világszerte közel 20 millióan töltötték le, a Facebookon 6 milliós követői táborral rendelkezik, videóit 412 millióan látták a YouTube-on.

The Afterlove

A brit énekes The Afterlove nevű turnéja hazai állomásán legújabb, a turné nevét viselő albumát népszerűsíti. Az album tavaly tavasszal jelent meg, ahogyan a Robin Schulz-zal közösen elkészített OK c. szerzemény is, amit azóta is előszeretettel játszanak a rádióállomások. A zenélés és a turnézás mellett James Blunt aktív résztvevője számos jótékony célú akciónak, és évek óta szószólója a klímaváltozás elleni harcnak. A tehetséges énekes május 8-án újra hazánkban koncertezik, hogy közvetlen személyiségével és kellemes dallamaival elbűvölje a magyar közönséget.

Válts jegyet a sztár budapesti fellépésére a Live Nation és a Ticketpro weboldalán!