Holnap kezdődik a jégkorong vb! – Bemutatjuk a magyar csapatot

A magyar jégkorong-válogatott 2008-ban és 2015-ben is kiharcolta már a feljutást a világ legjobbjai közé. Idén április 22-e és 28-a között a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett jégkorong VB-n ismét megmutathatják, mire képesek.

A modernkori magyar jégkorong első igazi áttörése 2008-ban történt, amikor a válogatott emlékezetes körülmények között feljutott a világbajnokság A-csoportjába. A következő években, 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban éppen csak lemaradtunk a feljutásról. Aztán 2015-ben Krakkóban második lett a válogatott a Divízió I/A vébén, így 2016-ban Oroszországban ismét szerepelhetett a legjobbak között.

Oroszországban több szoros mérkőzést is játszott a magyar válogatott, 5-2-re legyőzve Fehéroroszországot. Sajnos a bennmaradás végül nem a saját kezünkben volt, az kellett volna hozzá, hogy Franciaország is megverje a fehéroroszokat.

Azóta a válogatott élén csere történt, Jarmo Tolvanen az első szezonjában vezeti a legjobbakat, munkáját Majoross Gergely és Szilassy Zoltán segíti, míg a kapusokat Farkas Tamás készíti fel. A magyar válogatott várhatóan nagy nyomást gyakorol majd az ellenfelek védőire, míg a magyar hátvédekre nagyobb feladat hárul a korong felhozatalában is.

Kapusposzton nagy valószínűséggel a Bálizs Bence, Duschek Dávid, Rajna Miklós hármasból választ majd kettőt a kapitány. Utóbbi már öt világbajnokságon járt a válogatottal, utána Bálizs Bence következik néggyel. A válogatottban Duschek Dávidnak van a legkevesebb tapasztalata, ami viszont mellette szól, hogy az elmúlt években nagyszerűen játszott a klubjában. Mindenesetre Bálizs és Rajna személyében a magyar válogatottnak két tapasztalt kapus áll a rendelkezésére.

Hátul a magyar együttesnek a koronggal jól bánó hátvédekre van szüksége. A veterán Pozsgai Tamás évről évre egyre több felelősséget vállal mind klub, mind válogatott szinten. A támadó szellemű Dudás Jesse hatalmas lövéseiről is ismert, tőle gólokat is várhatunk. Wehrs Kevin is azok közé tartozik, akik hátulról tudják meghatározni a játékot.

Ilyen védők mellé olyan társ kell, aki szívesen marad hátul. Nagy Nilan, Varga Arnold vagy Kovács Bronson pont ilyen. Stipsicz Bence és Garát Zsombor pedig fiatal koruk ellenére már két világbajnokságon is szerepeltek. Hozzájuk hasonló stílusú védő a veterán Kiss Dániel és Szirányi Bence, bár utóbbi a szezon jó részét kihagyta vállsérülés miatt. A szakmai stáb minden valószínűség szerint hét védőt nevez majd a világbajnokságra.

Ha nem lesz sérülés, és a klubszezon is mindenkinek időben véget ér a világbajnokság kezdetéig, akkor a magyar válogatott a tornának nagyon mély támadókerettel vághat neki, melyben ötvöződik a gyorsaság, a tudás és a vb-tapasztalat.

Hári János, Erdély Csanád és Kóger Dániel gyakorlatilag a teljes klubszezont együtt játszották végig, és tulajdonképpen logikus lenne egy sorban tartani őket a világbajnokság alatt is. Hárinak nagyon jó keze van és jól is lő. Erdély jól lát a pályán, centerként és szélsőként is bevethető, míg Kóger komplett játékos.

Ezen logika alapján Galanisz Nikandrosz, Miskolczi Márk és Magosi Bálint is maradhatna ugyanabban a sorban, hiszen nekik is nagyszerű szezonjuk volt együtt. Az előző években Magosi nagyon stabil védekező támadótriót alkotott Nagy Krisztiánnal és Benk Andrással. Utóbbi rendkívül tapasztalt csatár, sok év tapasztalattal felvértezve, immár a tizedik világbajnokságára készülve.

A megbízható Vas Jánost aligha kell külön bemutatni, nagyszerű játékos, aki a világ topbajnokságai közül többen is megfordult. A csapat egyik vezéregyénisége, a 14. világbajnokságára készül. Sarauer Andrew gólérzékeny játékos, aki minden valószínűség szerint klubtársával, Sofron Istvánnal szerepel majd egy sorban.

Galló Vilmos és Sebők Balázs két fiatal támadó, akik már szintén képviselték Magyarországot világbajnokságon. Sebők igazi játékmester center, aki jól hozzá helyzetbe a szélsőket, valódi topjátékos, aki a világ egyik legjobb bajnokságában, a finnben játszik. Galló valahogy mindig a kapu elé keveredik, és sokszor betalál, a négy közül bármelyik sorba bekerülhet.

Hozzá hasonló stílusú, de sokkal inkább erőből játszik Csányi Karol. Dansereau Keegan ügyes kezű csatár, míg Nagy Gergő kőkemény támadó, aki mindig rengeteg energiával lép jégre, büszkén viselve a válogatott mezt.

Egy játékost még nem említettünk, ő pedig a csapatkapitány Bartalis István. Nagyszerű kezű, fantasztikusan korcsolyázó center, aki amellett, hogy csapattársait jól hozza helyzetbe, maga is sokszor kerül a kapu elé.

Ha Jarmo Tolvanen és szakmai stábja mindenkire számíthat, akkor a 13 kiválasztott támadó esetében a gólszerzéssel aligha lesz probléma.

Házigazdaként Magyarország célja természetesen a feljutás lehet, de ehhez a két, tavaly kiesett A-csoportos válogatott, Kazahsztán és Szlovénia egyikét meg kell lepni. Lengyelország és Olaszország sem lesz könnyebb dió. Alighanem a csapat mentális erején is múlik majd, hogy a feljutás vagy a kiesés elkerülése lesz a cél.