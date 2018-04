A retró, a zöld, a bulis – Budapest ezernyi arcát mutatja a Budapest Art Week kiállításon

Budapest egy lélegző, állandóan változó műalkotás, amit rengeteg művész tesz napról napra egyre színesebbé. Az idén harmadjára megrendezett Budapest Art Weekkel ismét betekintést nyerhetünk Budapest legizgalmasabb galériáiba, műhelyeibe, múzeumaiba és kiállítótereibe, illetve megismerhetjük a város kortárs képzőművészetének legizgalmasabb szeleteit.

Tavaly még „csak” 53, idén már 72 helyszínen, összesen 96 kiállítás látható az április 17-e és 22-e között megrendezett Budapest Art Weeken. A tavalyi BAW-hoz képest az idei esemény több szempontból is mozgalmasabb lesz. 2018-ban a szervezők zónákra osztották a várost, hogy a különböző napokon a különböző zónákban található kiállítóhelyek hosszított nyitva tartással, este 8-ig várják az érdeklődőket.

Sőt, idén a BAW két saját kiállítással is készül: a Teslában látható Szuszpenziók, illetve a Budapest Projekt Galériában április 28-ig látható Itt van a város, vagyunk lakói nevet viselő kiállítás. Utóbbiról Bérczi Lindával, a Budapest Art Week igazgatójával beszélgettem a galériában.

Hogyan jött az Itt van a város, vagyunk lakói kiállatás ötlete?

A Budapest Projekt Galériával már régóta jó a kapcsolatunk, ezért választottuk ezt a helyet a kiállítás helyszínének, kurátornak pedig Ferenczy Bálintot kértem fel. Innentől kezdve valahogyan evidensnek tűnt, hogy Budapest lesz a téma, a kiállítás címéül pedig Cseh Tamás egyik dalszövegét választottuk.

Mit tudhatunk meg a városunkról a kiállításon?

A tárlat képei még a város lakóinak is tudnak újat mutatni Budapestről. Van például a ’80-as években, budapesti presszókban készült fotósorozat, amit a fiatalabbak talán már nem is ismernek, de van a közösségi kerteket bemutató képsor is.

Ilyen nagy kultúrája van a városban a közösségi kerteknek?

Igen, csak sokszor sajnos úgy haladunk el mellettük, hogy észre sem vesszük őket. Kállai Márton csinált képeket ezekről a helyekről, melyek egykoron üres telkek voltak, míg a környékbeli lakosok úgy döntöttek, hogy felparcellázzák és gyönyörű kerteket alakítanak ki a helyükön.

A bejárattól balra egy falra felfeszített fehér vászon előtt pózoló emberekről láthatunk képsorozatot. Ezeknek a fotóknak mi a története?

2014-ben készítette őket Pályi Zsófia, Ide szavaz Budapest címmel. Zsófia egy metróaluljáróban kérdezte meg az emberektől, hogy kire szavaznak. Akik nyíltan felvállalták politikai nézeteiket és bele is egyeztek, lefotózta.

A kiállítás az emeleten is folytatódik, ahol az egyik legszemetszúróbb sorozaton különböző kisbuszok és teherautók csomagterében pihenő embereket látunk.

Ezek a képek Hirling Bálint művei, aki a nagybani piacon készítette ezeket a fotókat. Az árusok már hajnalban megérkeznek, jóval az első vásárlók megjelenése előtt. A kép azt örökíti meg, ahogy a korai órákban az árusok félig-meddig beköltöznek az autóik csomagterébe és picit még megpróbálnak pihenni a vevők megérkezése előtt.

Melyik a te kedvenc sorozatod?

Egy apa-lánya páros, Martin Wanda és Gábor fotói. Wanda készített egy sorozatot bulizás közben 2017-ben, majd amikor megmutatta az édesapjának őket, kiderült, hogy Gábornak is van egy hasonló sorozata. A kiállításon összekevertük a képeket, neked kell kitalálni, melyik készült most, és melyik a ’70-es években. Nem könnyű feladat, majd meglátod. Mindenki azt mondja, mennyit változott a világ az utóbbi évtizedekben, ám ezek a képek bebizonyítják, hogy nem minden helyzetben igaz ez az állítás.

A kiállítás április 28-ig tekinthető meg a Budapest Projekt Galériában.

fotók: Németh Krisztina