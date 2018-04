Mese vagy horror? Bizarr filmmel tér vissza Cate Blanchett – TRAILER

Végy egy csipetnyi Aliz Csodaországbant, egy kis Harry Pottert és egy maréknyit Tim Burton stílusából. Ha ezt jól összekutyulod, akkor valami olyasmit kapsz végeredményül, mint amilyennek Cate Blanchett legújabb filmje ígérkezik. A The House with a Clock in its Walls szeptemberben kerül a mozikba.

Több szempontból is várjuk a The House with a Clock in its Walls című filmet. Leginkább Cate Blanchett miatt, aki például a Manifesztumban is bebizonyította, mennyire zseniális és sokarcú színésznő. Aztán azért is, mert az Eli Roth által rendezett film elég nehezen erőszakolható be bármely filmes műfajba. Kicsit olyan a sztorija, mint egy családi filmek, egy élénk fantáziával megírt fantasyként is leírhatnánk, de horrorfilmként is megállná a helyét. Meg ott van az a tényező is, hogy a film trailere is nagyon ott van, meghozta a kedvünket a filmhez rendesen.

A film főszereplője egy Lewis Barnave (Owen Vaccaro) nevű árva, aki a bogaras nagybácsijához (Jack Black) kerül. Itt indul a bonyodalom, ugyanis a férfi háza rengeteg izgalmas és rejtélyt tartogat a fiatal Lewis számára.

A film amerikai premierje szeptember 21-én lesz.