Ezeken a programokon érdemes részt venned április hétvégéjén

Ha már az utolsó szelet húsvéti sonka is elfogyott, itt az ideje, hogy fejest ugorjunk az áprilisba! Kezdetnek össze is gyűjtöttük a hónap első hétvégéjének legjobb programjait, melyek között kávés és kulturális eseményt is találsz. Kezdjük a tavaszt a legjobb programokkal!

Csütörtök – április 5.

Freud Café: A válás tényleg elválaszt? – Magvető Café – 19:00

A válás maga egy gyászfolyamat, amivel időnként sokkal nehezebb megküzdeni, mint azzal, amikor meghal az egyén környezetében egy szeretett személy.Mi a feltétele egy elfogadható, megfelelő válásnak? Lehet egyáltalán jól válni? Az elvált szülőket örök életre összeköti a közös gyerek? Mit jelenthet a gyereknek a szülei válása? Lehet kielégítően jó gyerekorról beszélni elvált szülők gyerekeinek esetében?

További infóért katt ide.

6. Friss Hús Rövidfilmfesztivál – Toldi Mozi – vasárnapig

Idén hatodszorra rendezzük meg a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált, amely 2018. április 3. és 8. között lesz Budapesten, a Toldi moziban. A fesztivál évről évre növekvő látogatottsága bizonyítja, hogy a rövidfilm műfaja egyre több ember figyelmét kelti fel: tavaly márciusban már több mint kétezren vettek részt az eseményen.

Az idei fesztiválra közel 200 magyar és 1600 nemzetközi rövidfilmet neveztek az alkotók, több mint 65 országból. Ahogy tavaly is, az animációs és az élő szereplős filmeket külön kategóriába lehetett nevezni.

Továbbiakért katt ide.

Pszinapszis Ízelítő: Pszichomorfózis – PPKE BTK – 15:00

Az eseményen a változás témakörét járják körül Franz Kafka segítségével. Az rendezvényen Lőrincz Éva pszichodráma vezető és coach beszélget az Örkény Színház Az átváltozás című darabjának rendezőjével, Gáspár Ildikóval, valamint színészeivel, Polgár Csabával és Kovács Zsolttal.Kafka sikerének egyik oka, hogy mindenkinél érzékletesebben mutatja be a változással járó bizonytalanságot. Írásaiban a felszín alatti láthatatlan erőktől tehetetlenül vergődő embert jelenítette meg. Hősei egy különös fordulat által egy teljesen szürreális, a mindennapitól eltérő világba jutnak. A köznapi létezésből abszurdba való fordulást nemcsak meghökkentő, de humoros módon ábrázolta.

Részletekért kattints ide.

Itt van a város, vagyunk lakói – megnyitó / opening – Budapest Project Galéria – 18:00

Magyarország fővárosa, területe 525 négyzetkilométer, lakosainak száma meghaladja az 1,7 millió főt. Magyarország politikai, gazdasági és kulturális központja, sokunknak szülőhelye és kiindulópontja, másoknak célpontja. Vannak, akik ide tartanak, mások el, vagy éppen vissza. Be- és kivándorlunk, letelepedünk vagy továbbmegyünk. De mitől Budapest Budapest?

További infókért kattints ide.

Péntek – április 6.

Csöndesen – A Budapest FotóFesztivál fotókiállítása – Kiscelli Múzeum – 18:00

A Budapest FotóFesztivál minden évben egy-egy téma köré szervezett csoportos kiállítás keretein belül kíván képet adni arról, hogy az adott téma, műfaj miként jelenik meg a kortárs hazai fotográfusok munkásságában. A 2017-es kiírásra, mely Szubjektum címmel a portré műfajával foglalkozott, több mint 200 pályázat érkezett. Ezúttal a csendélet műfajában született munkákat vártak a kurátorok, akik arra voltak kíváncsiak, hogy miként közelítenek a mai fotográfusok a témához, és milyen új értelmezéseket, képzettársításokat kapcsolnak a műfajhoz.

További infókat itt találsz.

Budapesti Tavaszi Vásár – Vörösmarty tér – április 22-ig

Idén ismét megrendezésik a Tavaszi Vásárt, hogy kulturális élménnyel gazdagítsa mind a Budapestieket, mind a hazánkból és külföldről idelátogatókat egyaránt. A Tavaszi Vásáron, a hagyományos és az újra gondolt, modernebb formába öntött népművészet tárgyai, valamint a design is helyet kapnak.

További infókért kattints ide.

Oops presents: Disco Panic! – Anker’t – 22:00

Égeti a tenyerünket a diszkóláz, fel fog robbanni a ház! Aztán senki se mondja, hogy nem szóltunk előre. Egész estés elmélyülés a ’90-es és 2000-es évek ékes gyűjteményében és napjaink legjavában! Madonnától Donna Summeren keresztül egészen Michael Jacksonig lesz itt minden!

Részletekért katt ide.

VinCE Budapest Wine Show 2018 – Várkert Bazár – szombatig

A rendezvényen 160 kiállító állít ki, magyar és szomszédos országbeliek, illetve néhány távolabbi borászat is kóstoltatja borait. A borok mellett a pálinkák is jelentős szerepet kapnak, a legjobb pálinkafőzdék termékeivel is megismerkedhetnek a látogatók. Egyéb gourmet-termékek – sajtok, olívaolajak, különleges kolbászok és sok más is – ugyancsak helyet kapnak a rendezvényen. A kiállítás mellett ültetett borkóstolókon, mesterkurzusokon és interaktív workshopokon kóstolhatnak és tanulhatnak a borkedvelők, naprakész információt kaphatnak a borászatok.

További infókért katt ide.

Tale Of Us – Akvárium Klub – 23:00

A duó a house-t és a technót kombinálja pop-, nu-disco-, sőt időnként rockdallamokkal. Karm Torontóban született, míg Matteo New Yorkban, ám a páros végül Olaszországban, Milánóban találkozott. Később, amikor Berlin lett az elektronikus zenei élet központja, maguk is a pezsgő klubéletet választották, és odaköltöztek. Zenei munkásságukat olyan művészek inspirálták, mint Nils Frahm vagy Ludovico Einaudi.

További infókért katt ide.

Szombat – április 7.

Mozogj tudatosan, diétázz hatékonyan! – FittForma Újpest – 11:00

Egészséges életmód: táplálkozás, mozgás, lelki egyensúly. Mik azok a makrotápanyagok? Hogyan számold ki a céljaidnak megfelelő makrotápanyag és kalória mennyiséget? Milyen alapanyagokat használj?Tömegnövelés vs fogyás: van-e értelme kissebb súlyokkal edzeni? Fussunk, vagy ne fussunk? Hogyan, mikor és mennyit? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatsz a választ az eseményen.

Részletek: itt.

1 Napos “Home Barista” tanfolyam – Barista Campus – 10:00

A Barista Campus azzal a céllal jött létre 2016 májusában, hogy az évek során itthon és külföldön megszerzett barista tudásanyaggal segítse a magyarországi baristák képzését. A csapat a szakmát aktívan gyakorló, képzett baristákból áll, az oktatók között barista versenyeket megjárt trainerek vannak, akik biztosítják számodra a színvonalas oktatást.

További infókért katt ide.

Orczy-park: Nyitva – Ingyenes családi nap – Orczy-park – 10:00

A közönség újra birtokba veheti az immár 26 hektárnyi parkot, amely többek között bővülő játszótérrel, megújuló csónakázótóval, tóparti kávéházzal, szabadtéri sporteszközökkel, futó- és sportpályákkal, mosdókkal és ivókutakkal gazdagodott.A gyermekkoncertek, vásári játékok, kézműves foglalkozások, ugrálóvárak, színpadi bemutatók, kvíz- és nyereményjátékok, valamint street food kitelepülések mellett rengeteg interaktív sportbemutató és -vetélkedő kínál szórakozási lehetőséget.

Részleteket itt olvashatsz.

Szecessziós kincsvadászat a Lipótvárosban – Szent István Bazilika – 10:00

Szertelen hajlékony vonalak, hullámzó dekoráció, varázslatos magyaros díszítőelemek, kovácsoltvas és kerámia – a múlt századforduló szárnyaló fantáziájú építészei remekműveket alkottak. A kiindulópont a Szent István Bazilika, ahonnan a historizmusból az új stílus felé sétálunk térben és időben. Pár lépésre innen lakott Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet megteremtője.

További infókért kattints ide.

Ollókezű Edward – Bem Mozi – 17:30

Egy fiút barkácsolt magának az öreg, különc feltaláló. Az Edward névre keresztelt, érző, gondolkodó lény majdnem teljesen kész, már csak a kezei helyén éktelenkednek ollók. Sajnos ott is maradnak, mert az öreg meghal, mielőtt a művét befejezhette volna. A jószívű Peg talál rá a lakatlan kastélyban. Magához veszi a elárvult fiút, mert tudja, hogy a félelmetes kinézet melegszívű, érző lényt takar. Edward-ot lassan a városka többi lakója is megkedveli, különösen, hogy az ollói révén hasznossá tudja magát tenni. Hamarosan pedig beleszeret a csinos Kim-be, ám ez nem mindenkinek nyeri el a tetszését.

További infókért katt ide.

Akvárium Tavasz Terasz 2018 – Akvárium – április 22-ig

Napsütés, rügyező fák és virágillat a levegőben, finom koktélok a szabadban – ki ne vágyna már a tavaszra így a tél vége felé? Majd’ 40 koncerttel várnak, közel egy hónapon át, a klub előtti teraszon. A Tavasz Terasz egyik kiemelt előadójaként érkezik a spanyol lemezlovas és producer, José Padilla, aki igazi legendának számít a szakmában.

További infókat itt találsz.

A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje – Pesti Vigadó – 19:30

Mozart 1778. áprilisi látogatása a párizsi, gyönyörűen fuvolázó Guines hercegnél és annak nagyszerűen hárfázó lányánál, a házigazda által megrendelt Versenymű hárfára, fuvolára és zenekarra című mű megrendelésével végződött. Így született meg ez a könnyed, elegáns, társasági muzsika, koncertünk első darabja.

Händel első angol nyelvű vallásos műve, az Utrechti Te deum és Jubilate – a koncertünkön másodikként felhangzó mű – pedig az 1713-as Utrechti Béke megünneplésére íródott. Ez volt a brit királyi család első megbízása a zeneszerző számára, és Händel ezzel meg is alapozta londoni karrierjét.

További részleteket itt olvashatsz.

Vasárnap – április 8.

Mediterrán ízkavalkád, és a dél-olasz gasztronómia legjava – Araz Étterem – 12:00

A virágillatú április méltó vendége a dél-olasz gasztronómia fellegvára, Szicília. A Földközi-tenger legnagyobb szigeteként az évezredek elteltével számos hódító nép, mint például a görögök, a rómaiak, az arabok, a franciák, a spanyolok és az észak-afrikaiak hagytak mély nyomot Szicília konyháján. Ettől olyan kimeríthetetlenül változatos és izgalmas. Ezt az örökséget pedig tovább tökéletesíti, hogy döntően friss alapanyagok felhasználásával főznek – így nemcsak ínycsiklandozóak, de egészségesek is a dél-olasz fogások.

A brunch menüjéért kattints ide.

Gardrób Közösségi Vásár – Dürer Kert – 11:00

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? Eddig, mi sem tudtuk, mi legyen velük, aztán egy hirtelen gondolattól vezérelve kitaláltuk a ruhavásár ötletét.

Részletekről itt olvashatsz.

Bartendaz edzés és közösségi találkozó – Óbuda, Laktany utca – 14:00

Ismerkedsz a saját testsúlyos edzésekkel? Akkor Óbudán a helyet, ahol a Bartendaz saját testsúllyal végzett gyakorlatok ismertet és még bemutatót is tartanak. Vegyél részt te is a közös edzésen, utána pedig ismerkedj és beszélgess a többi megszállott edzővel.

További infókért katt ide.

Sakura ünnep – Füvészkertben – április 15-ig

A Füvészkert minden évben megrendezi a szokásos Sakura ünnepet és ezen az eseményem most a Kitsune Kávézó is részt vesz. Japán ételekkel,italokkal készülnek az eseményre.

További infókért katt ide.

Henrik Ibsen: Rosmersholm – Rózsavölgyi Szalon – 19:30

Rosmersholm egy ősi családi birtok, papok, katonák, magas rangú tisztviselők titokzatos fészke. Egy politikailag megosztott, értékrendek nélkül maradt országban, a tekintélyes család utolsó képviselője, a nemrég megözvegyült lelkész, Johannes Rosmer nagy döntésre készül. Kilépve az egyház szolgálatából, a saját útját járva szeretné lélekben gazdagabbá tenni az embereket, gátat vetni a gyűlölködésnek. Támogatója és lelki társa ebben Rebecca West, Rosmersholm öntudatos és öntörvényű házvezetőnője.

További infókat az esemény Facebook-oldalán olvashatsz.

Lara Fabian – Camouflage World Tour 2018 – Budapest Aréna – 20:00

Az elsöprő sikert aratott 2016-os koncert után LARA FABIAN újra Budapesten. Lara Fabian várva várt nemzetközi turnéja 2018 februárjában veszi kezdetét az észak-amerikai Miamiban. Az óceánparti nagyváros mellett a turnéállomások sorában áll New York, Los Angeles, Chicago és Washington is. A Camouflage világturné Amerika után Európát is meghódítja. Az énekesnő Párizs, Berlin, Moszkva, Prága, Amszterdam, Barcelona és Bécs mellett Budapestre is ellátogat.

Részletek: itt.