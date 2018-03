Húsvéti programajánló

Lassan elérkeztünk ehhez a hétvégéhez is, ami ismét négynapos lesz, hála a húsvétnak. Az ünnepnapokra is találtunk néhány izgalmas eseményt a városban, úgyhogy mutatjuk is, hova érdemes menned a nagy húsvéti lakomázások között.

Péntek – március 30.

Air Yoga Dance “Honey Bunny” Workshop Kezdő és Haladó – Aerial Yoga Hungary – 8:30

Air Yoga Dance Bunny Woskhop 90 perces koreográfiás órák, külön kezdős és haladó csoport. Ki a kezdő? Aki minimum 2-3 air yoga és vagy aerial fitness órán vett már részt. Haladóknál előfeltétel, hogy heti rendszerességgel látogasd az air yoga és aerial fitness órákat, minimum 3 hónapja. Részvételi díj: 3.000 forint.

További infókat itt találsz.

Így viszik át – Nyáry Krisztián alapján – Mozsár Műhely – 19:30

Az előadás Nyáry Krisztián közösségi médiát is felforgató Így szerettek ők köteteiből merít: nagy íróink elfeledett naplóiból és levelezéseiből rekonstruált szerelmeit forgatja a dráma élő szövetébe, szilánkokból villant tükröt saját kapcsolatainknak. Azoknak, akik csaltak és azoknak, akik megcsalattak. Azokkal akik imádtak. Gyűlöltek. Cseréltek férjet, feleséget, nemet, ágyneműt, rímképletet. De egy valamit soha: a kiolthatatlan szerelmet, amelyet ha kellett, a szájukban vittek át. A túlsó partra.

További infókért katt ide.

Liszt: Szent Erzsébet legendája – Müpa Budapest – 19:00

Liszt 1861 őszétől mind több időt töltött Rómában, ahol figyelme az egyházi zene felé fordult. A következő évben, 1862-ben fejezte be első oratóriumát, a Szent Erzsébet legendáját. Lisztet már weimari évei alatt erősen foglalkoztatta a magyar királylány és bajor hercegasszony életének története, a weimari nagyherceg társaságában ellátogatott Erzsébet egykori lakhelyére, Wartburg várába is.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitókoncertjéről több infót itt találsz.

Gang Starr Foundation – Jeru The Damaja, Afu-Ra, Big Shug – Fogas – 20:00

Budapestre látogat az amerikai underground rapszcéna nagy múltú tagokból álló kollektívája a Gang Starr Foundation! Jeru The Damaja, Afu-Ra és Big Shug másfél órás élő show-val készülnek, hogy felrázzák a hazai rap életet. A visszautasíthatatlan ajánlat keretében egy koncert áráért hármat kapunk!

A program további részleteiért kattints ide.

Rocken Dogs ★ vendég: AllsuckAll, Bang Bang – Dürer Kert – 19:30

A tavaly őszi közel teltházas koncert után ismét a budapesti Dürer Kertben lép fel a Rocken Dogs. A kutyák az új nagylemezük anyagának megírása közben a Tankcsapda Béoldal turnéjának néhány állomásán is vendégeskedtek az elmúlt hetekben, erre a mozgalmas időszakra pedig egy fővárosi koncerttel szeretnék feltenni a koronát. A bulin – ami egyébként az egyetlen budapesti koncertjük tavasszal – a megszokott kedvencek mellett a készülő új album dalaiból is hallhat majd a közönség.

Sex Action lemezbemutató koncert – Hollywood Rose – Barba Negra – 19:00 Zajlik az élet a Sex Action háza táján – március végén, egészen pontosan március 30-án, pénteken mutatják be legújabb lemezüket a Barba Negrában. Az esemény már a friss korong nótái miatt is feelingesnek ígérkezik, de nem csak a friss album apropóján izgulhat a Sex Action rajongótábora. A lemez debütáló éjszakáján ünnepli ugyanis Miksa, a basszusgitár fenegyereke az 50. jubileumát. Ráadásul a hangulatot a hazai Guns kedvelők favoritja, a Hollywood Rose zenekar izzítja be egy fergeteges show-val! Vendégzenekar a Black Jack csapata, akik neve szintén nem ismeretlen már napjaink magyar hard rock érájában! További infóért katt ide

Danube Massive: Easter Edition – Szilágyi Dezső tér – 22:00

Gyere bulizni egy többszáz fős, vidám és laza tömeggel Budapest legexkluzívabb buli helyszínén és töltsd velünk életed egyik legjobb estéjét. Mutasd fel a magyar diákigazolványodat vagy lakcímkártyádat jegyvásárláskor hogy megkaphasd a kedvezményt. Elővételes jegyek a jegyirodánkban kaphatóak.

Hogy pontosan hol, ide kattintva megtudhatod.

Szombat – március 31.

Húsvét a Várkert Bazárban – Várkert Bazár – 10:00

Színes családi programokkal, hagyományörző foglalkozásokkal, állatsimogatóval, koncertekkel, kiállításokkal vár március 31-e és április 2-a között minden nap 10 órától 18 óráig a Várkert Bazár. Tojásdíszítés, tojáskiállítás, tojásírás, állatsimogató, közös tojásfestés, kézműves foglalkozások, streetfood, vásár. A húsvéti tojásfestéshez főtt tojást neked kell vinned.

A program részleteiért kattints ide.

2018. Évindító Nagy Street Workout találkozó – Goldmann tér – 12:00

A Magyar Workout Közösség, a Szabadtéri Testnevelési Sportegyesület és a Hard Body Hang csapata évindító street workout találkozót szervez a Goldmann György téri street workout pályán.Minden profi és amatőr sportolni vágyónak itt a helye.

A részletes programot itt láthatod.

Verslábak neccharisnyában – RS9+ Vallai Kert – 20:00

Mi van a férfiakkal? Hogy állunk a testünkkel? Az öregedéssel? A gyerekkel? A világgal? Saját magunkkal? Hogy állunk a kérdésekkel? És vannak-e válaszok?

Négy színésznő boncolgatja magát – Tóth Krisztina, Erdős Virág, Falcsik Mari, Rakovszy Zsuzsa, Kiss Judit Ágnes, és sok más, kortárs és XX. századi költőnő versein keresztül – líraian és prózaian, ihletetten és olykor profánul, magas sarokba bújtatott verslábakon billegve.

További infókért katt ide.

Húsvét a város felett – High Note SkyBar – 17:00

Húsvét által inspirálta koktélokkal és gourmet finomságainkkal várnak a város felett. Rengeteg finom koktéllal és ínycsiklandó falattal várnak, eszegetés közben pedig csodálatos panorámában gyönyörködhetsz.

Részletek: itt.

HELLO – Lady Gaga Birthday Party – Toldi Mozi – 23:00

Máricus 31-én kialszik a fény és felgyullad az éjszaka. A Gaga univerzum megnyitja kapuit, a csillámpor ráhull a városra. Tikkasztóan forró születésnapi szeánsz a legjobbakkal, a legvadabbakkal, a legmerészebbekkel.

Gagázz végig egy őrült éjszakát a HELLO perzselő ölelésében. Vesd le a kételyeket és öleld szívedre a vágyakat.

Itt nincs helye bűnbánatnak. Itt nem dívik a bűnbocsánat. Itt mindenki bűnrészes. És semmi, senki sem szent.

További infók: itt.

Vasárnap – április 1.

Tavaszi Teraszos Reggelik – Bálna Terasz – 10:00

Reméljük, húsvétkor hét ágra fog sütni a nap, így reggel 10 és 12 óra között a Bálna Teraszon élvezhetjük a finom reggeli étel és ital kínálatukat és Budapest legszebb panorámáját! 12-től pedig Bisztró ételekkel és italokkal várnak.

További infók: itt.

Ibolya-napi húsvétvasárnap – Gödöllő Királyi Kastély – 10:00

Húsvétvasárnap Erzsébet királyné újra ellátogat kedvenc kastélyába, és “cercle”-t (fogadást) tart a kastély Dísztermében. Interaktív meseelőadások, illattúra, virágkiállítás, társasjáték bemutató, kézműves foglalkozások, Húsvéti kisállat simogató, az ország legnagyobb kézműves körhintája!

További infókért kattints ide.

Húsvéti Sunday Brunch – Araz Hotel – 12:00

Az Araz húsvétkor is kitesz magáért. Köszöntésképpen mindjárt egy pohár gyöngyöző pezsgővel várnak. A brunch-on korlátlan az étel- és italfogyasztás ásványvízből, rostos gyümölcslevekből, szénsavas üdítőkből, házi limonádénkból, a ház boraiból, csapolt sörből. Számíthatsz még egy csésze habos kávéra és gyermeksarokról is gondoskodnak animátorral, hogy a szülők is gondtalanul tudják élvezni a vasárnapi lakomát, ráadásul még hangulatos élő zene is szól majd. Barka Áron, Chef de Cuisine tojásfestéssel, valamint izgalmas tojásvadászattal készül a gyerekeknek.

Részletek: itt.

Tavaszköszöntő húsvét a Családok évében – Szentendrei Skanzen – 9:00

Autentikus környezetben tárulnak elénk az egykori falusi világ húsvéti szokásai, és aki kedvet érez, részt vehet a táncokban, tojásfestésben, húsvéti játékokban. Népszokások felelevenítésével, izgalmas játékokkal, bábszínházzal, Kolompos és Kaláka koncerttel várják az egész családot a kétnapos ünnepen.

További infókért nézd meg az esemény Facebook-oldalát is.

Hétfő – április 2.

Popup MúzeumShop – Szépművészeti Múzeum – 10:00

Márciusban két hétre megnyitja kapuit a Szépművészeti Múzeum és eredeti pompájában látható a Román Csarnok, melyet a második világháború óta most először látogathat a nagyközönség.

Ennek örömére mi egy teljesen új kollekcióval készültünk, amelyet a Román csarnok motívumai díszítenek.

Ezeket a termékeket a Márvány teremben található Popup shopunkban tudják megvásárolni a kedves látogatók.

Részletek: itt.

Braids, Belau – A38 Hajó – 20:00

Először játszik Budapesten a kanadai kísérleti pop/art-rock formáció, az immáron több mint 10 éves BRAIDS. A függetlenségét a kezdetek óta őrző együttes magját alkotó három tag tinédzserkora óta együtt zenél, jelenlétük töretlen. Jelenleg Montrealban dolgoznak, turnéztak már több kontinensen, és végre Magyarországra is eljutnak. Utoljára 2015-ben adtak ki nagylemezt, ami alapján joggal feltételezhetjük, hogy a koncertjükön megjelenik majd a következő albumuk anyaga is.

További infókat az esemény Facebook-oldalán találsz.

Agapé – Húsvéthétfő – Hello Baby Bar – 20:00

Április 2-án a már jól bevált és méltán népszerű Hello Baby Bar szórakozóhelyen lesz alkalmunk együtt ünnepelni Húsvét ünnepét és ennek keretében meglocsolni a még szárazon maradt lányokat. A másnapi munka miatt ne aggódjatok, a sok locsolás hidratál és – a korábbi évekhez hasonlóan – a főnökötök is ott lesz!

További infókért katt ide.

Rudolf Buchbinder és a City of Birmingham Symphony Orc – Zeneakadémia – 19:30

„Ismerje meg a jövő karmesterszupersztárját!” Ezzel a címmel közölt hosszú portrét a múlt évben a brit The Telegraph a tüneményes litván karmesternőről. Mirga Gražinytė-Tyla 2016-tól vezeti a Birminghami Szimfonikus Zenekart, ezzel a harmincas évei elején járó dirigens olyan elődök nyomdokába lépett, mint Simon Rattle, Sakari Oramo és Andris Nelsons. A Budapesti Tavaszi Fesztiválon egy igazi legenda, az osztrák zongoraművész, Rudolf Buchbinder lesz a partnere.

További infókért katt ide.