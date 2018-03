Elindult az idei szezon a Fővárosi Állatkertben – április végén nyit a Holnemvolt Vár

Hétvégén indul a tavaszi szezon a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol nyuszisimogatóval, bemutatókkal és látványfestésekkel várják a közönséget, április végétől pedig a tervek szerint a Holnemvolt Vár nevű új területet is birtokba veheti a közönség.

Több programmal is készül az állatkert a húsvéti időszakra. A nagypéntektől húsvéthétfőig tartó hosszú hétvégén 850 féle állat, számtalan program, etológiai bemutatók, valamint többek között az elefántok és az oroszlánfókák tréningje várja a látogatókat.

Számos nemrég született állatkölyök is látható majd, többek közt a tavaly december született gorillakölyök – akinek nevére még két napig lehet szavazni az intézmény honlapján -, Arun, a novemberben született kiselefánt, kisorangutánok, zsiráfkölykök, pingvinfiókák, muntyákszarvasgida, kiskenguruk, de vannak kölykök a gundiknál, a csupasz turkálóknál és a zöld agutiknál is, néhány napja pedig egy zebracsikó is született, aki a napokban mutatkozik be a közönségnek.

De ami talán a legfontosabb infó az állatkertről, hogy

tavasszal megnyílik az állatkerti fejlesztések első elemeként a Holnemvolt Vár is, amely 1,6 hektáron esősorban a 3-10 éves korú gyerekeknek és családjaiknak kínál programokat.

Az állatkert új játszóparkja részben a volt vidámparki területen, részben az állatkert korábbi gazdasági udvarának területén jön létre. A Holnemvolt Várban főként a szelídebb állatokkal ismerkedhetnek majd a látogatók, itt lesz például az új állatsimogató, a tengerimalacok városa, és számos, nagyrészt háziállatokat, ház körüli jószágokat bemutató létesítmény. A Nyíhangár övezetében az állatkert lovas hagyományai születnek újjá, a Macskaköves udvarban pedig kézműves programok, egyebek közt agyagozás és pékműhely is várja majd az érdeklődőket.

A Holnemvolt Vár központi építménye, a Hetedhét Palota a magyar állatmesék világa köré szerveződő játszóházként működik majd, több mint háromezer négyzetméteren. A gyerekek itt számos erőpróbán mérhetik össze ügyességüket, de találkozhatnak többek közt Vukkal és A nagy ho-ho-horgásszal is.

A Holnemvolt Vár egyik zónájában az állatkert felidézi az egykori vurstli letűnt világát is, az 1908-ban létesült, kívül-belül felújított Schäfner-körhintával, a régi hordóval, és több más hagyományos játéküzemmel. A hagyományőrzés jegyében a terület Állatkerti körút felőli homlokzatát is úgy alakítják ki, hogy az felidézze a XX. század elején itt állt épületek, a Royal Vio mozi, illetve Helfgott Sámuel fényképész műtermének megjelenését, hangulatát, utcaképét.

MTI