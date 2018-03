A nyertes nyereménye nem más, mint 2 db retúr repülőjegy turistaosztályon a Qatar Airways felajánlásával. A nyertes Bangkok, Phuket, Krabi, Chiang Mai, Pattaya közül választhat úti célt! A játékhoz nem kell mást tenned, mint helyesen válaszolni az alábbi három kérdésre, valamint a személyes adatok megadása után elfogadni a játékszabályt, amit ide kattintva tudsz átolvasni.

A helyes válaszokban segítünk nektek az 5 érdekesség a Qatar Airwaysről című cikkünkben.