Itt a hétvége! Programajánló az extra hosszú hétvégére

Nincs is annál nagyobb öröm, mint amikor már szerdán a hétvégi programunkon kezdhetünk el gondolkodni. Most pedig pont ez a szerencsés helyzet állt elő: március 15-e miatt ezen a héten hosszú, négynapos hétvégénk lesz. Össze is gyűjtöttük a legjobb budapesti programokat, amiket érdemes lesz felkeresned.

Csütörtök – március 15.

Nosztalgia járat / 927 – N7576 – Budapest – 9:30

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. szervezésében, 2018. március 15-én ZIU9B típusú trolibusszal, nosztalgia járat közlekedik a 75-ös és a 76-os trolibusz viszonylatok vonalán a Puskás Ferenc Stadion és a Keleti pályaudvar végállomások között, a Jászai Mari tér érintésével, amely nosztalgia járat a 75-ös és 76-os viszonylatok érintett megállóhelyein áll meg.

A pontos menetrendet itt láthatod.

Raklapos vásár – Magyar Nemzeti Múzeum Shop – március 25-ig

Az akcióban résztvevő termékeket, most akár 80% kedvezménnyel tudjátok beszerezni. Rengeteg katalógus, művészeti könyv, ajándéktárgy és papír-írószer közül mazsolázhattok. A boltot a Múzeum “A” épületében találjátok.

Részletek: itt.

Megváltozott tudatállapotok előidézése ősi hagyományok alapján – Auróra – 19:30

A régi korok természeti népeinek meg voltak a jól kipróbált technikái, rituáléi. Ugyanakkor, és ez is jelentősen eltér a modern időkben használt módszerektől, ezek soha nem voltak öncélúak, mert mindig az egész közösség javára és az egyetemes harmónia helyreállításának érdekében végezték őket.

Ezek a rituálék továbbra is élnek és működnek, és a közhiedelemmel ellentétben semmilyen különleges képesség vagy kiválasztottság nem kell ahhoz, hogy az így keletkező transz-állapotokat megéljük.

Ezen az estén nem csak a sámánizmusról illetve annak élő hagyományairól hallhatunk, hanem mi magunk is részt vehetünk egy extatikus belső utazáson.

További infóért kattints ide.

Retró-Pilvax— hagyományos sütik – Sütit Akarok! – 10:00

Ha már kisétáltátok magatokat, hallgattatok politikusokat, megnéztétek a Nemzetit (ahol Petőfi amúgy nem szavalta el a nemzeti dalt), akkor kanyarodjatok a Sütit akarok!-ba és egyetek sütit! Lesz: képviselőfánk (politikamentesen), puncstorta, somlói galuska, gesztenyepüré, lúdláb, rigó Jancsi és sok finomság.

További infókért kattints ide.

A velencei kalmár – Pesti Színház – 19:00

A fiatal Bassanio egy nagyobb összeget kér kölcsön legjobb barátjától, Antoniótól, hogy Belmontba hajózhasson, és megkérhesse a szép és gazdag Portia kezét. Antonio azonban nem tud segíteni barátján, ezért üzletet kötnek Shylockkal, a zsidó uzsorással. Neki egy feltétele van csak: ha Antonio nem tudja időben törleszteni a kölcsönt, akkor kivághat egy font húst a kalmár testéből.

Részletekért kattints ide.

1 éves az Instant-Fogas! – Instant – március 14-től 18-ig

Vésd az eszedbe a dátumot, mert ekkor jubilál először az Instant és a Fogasház közös története! 4 fantasztikus nap, számtalan klasszikus és rendhagyó program, valamint egy különleges játék is keretezi első születésnapunkat.

Instant-Fogas kaparós sorsjegy? A hely elkészítette Budapest legbulisabb, legspeciálisabb nyereményjegyeit!

A szelvényekhez ingyenesen (limitált darabszámban) az ingyenes szóróanyagok terjesztési pontjain Budapest-szerte, valamint a készlet erejéig az Instant-Fogas pultjaiban 2.000 forint feletti vásárlás esetén juthattok hozzá.



A játékmezőt ledörzsölve remélhetőleg egy italtípust találsz, de ha a “nem nyert” felirat tűnik elő, akkor se csüggedj, hiszen az Instant és a Fogasház rendezvényeire a belépés ingyenes.

További infókat itt találsz.

Péntek – március 16.

Retro 2000-esek / Fiúbandák Éjszakája – Brklyn – 23:00

Ismét egy fantasztikus retró buli, ami ezúttal a fiúbandák slágereit eleveníti fel. A zenéért felelős frissen alakult boy band nem más mint a: “Brklyn Byz” azaz DJ SOULJA és barátai, például a Backstreet Boys, az Take That és az N’Sync.



Részletek: itt.

Éjszakai bunkertúra – Csepel Művek – 19:00

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló programcsomag: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be a legendás Csepel Művek területén 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával. A Csepel Művek területének felfedezése mellett a vendégek átfogó képet kapnak a korabeli légoltalomról, az óvóhelyek gépészeti berendezéseiről és a történeti eseményekről.

Az esemény további részleteiről itt olvashatsz.

Dunántúli mesekastélyok – InSpire Hungary – 16:00

Barangold be velünk a hazánkban egyedülálló, romantikus Tudor-stílusban épült nádasdladányi kastélyt, csodáld meg hatalmas angol kertjét, és derítsük ki együtt hazánk királynéinak rejtett titkait Székesfehérváron. Túra első állomása a nádasdladányi Nádasdy-kastély lesz, amelyet helyi vezetéssel járhatod körbe, majd ezután Székesfehérváron folytatódik a túra.

Bővebb infókat itt találsz.

A nagy budapesti vodka-nap – Publicum – vasárnapig

Tiszteljük meg eme nemes italt, és áldozzunk rá egy napot, amikor temérdek mennyiségű vodkát iszunk! Beköszönnek a jó öreg vodka shotok, finomabbnál finomabb koktélok, vagy mindenki barátja, a vodka-szóda.

Részleteket itt olvashatsz.

Dühöngő ifjúság – Belvárosi Színház – 19:00

Jimmy Porter jazz trombitás, aki cukorkás bódéjából tartja fenn magát és terhes feleségét, Alisont. Sokat vár az élettől, és képtelen elfogadni a társadalmi elvárásokat; nem hajlandó beletörődni, hogy rá is középosztálybeli életmód várhat. A szerző saját házasságának élményeit írta meg – alig több mint két hét alatt – ebben a forradalmi művében, mely egy csapásra ismertté és népszerűvé tette őt az egész világon.

Több infóért katt ide.

Szombat – március 17.

Food is a Right | FNB Budapest Hétvégi Akció – Auróra – vasárnapig

Az akció szolidáris demonstráció a lakásszegénység, a hajléktalanság és az élelmiszerpazarlás ellen: fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy koránt sincs minden rendben a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszerrel, és ezzel kilépve az utcára nap, mint nap szembesülhetünk, látva a szegénységet, az éhezést, a hajléktalanságot és a lakhatási problémák növekedését.

Részletek: itt.

Harcosok klubja / Fight Club – Bem Mozi – 20:30

A történetet egy jól szituált, de cinikus és kiábrándult fiatalember meséli el. Nevét nem tudjuk, néha Jacknek (Edward Norton) hívja magát. Önismereti terápiás csoportokba jár, mégsem kerül közelebb valódi énjéhez és embertársaihoz. Véletlenül összeismerkedik Tylerrel (Brad Pitt), akiben felfedezi hiányzó tulajdonságait. Tyler egy különös, titkos társaság megalapításával próbál megszállottan úrrá lenni a világ káoszán. A Harcosok Klubjának híre hamar elterjed a túl hamar meggazdagodott menedzser nemzedék tagjai között, akik egyre intenzívebb élményekre várnak. Az egyetlen, aki a két rokonlélek közé ékelődik, egy nő. Marla (Helena Bonham Carter) kétségbe vonja Tyler erőltetetten férfias ideológiáját.

Részletekért katt ide.

Street Fashion Art Budapest – Fashion show, Art & Vintage Fair – Szimpla Kert – 14:00

Művészetkedvelő vagy, inkább a street style rajongó fajta? Készen állsz egy fiatalos, friss és rendkívül stílusos eseményre? Érdekel egy „alternatív Budapest” inspirálta és több nemzetközi tervező alkotta kollekció?

Ha igen, akkor exkluzív rendezvényünk tökéletes program lesz számodra! Gyere el, bámészkodj és shoppingolj!

Továbbiak: itt.

Az Őrült Nők Ketrece – 189. előadás – Őrült Nők Ketrece – 19:30

Az Őrült Nők Ketrece egy olyan hely, ahol mindenki az lehet, aki. Vagy épp az, aki lenni akar. És ha muszáj másnak mutatnod magad, mint aki vagy? Hit, remény, szeretet, munka, család, haza, tegnap, ma, holnap, én, te – és ketten együtt.

Részleteket itt olvashatsz.

Ak Weekend 2018 ♛ With Shay Latukolan & Momo Koyama – Art Kingdom Dance Community – vasárnapig

Táncolni vágyók figyelem! 13 workshop órával, 2 dúrva, és elismert külföldi oktatóval, illetve egy nagy nagy sshow yourself versennyel érkezik az Art Kingdom Dance Community a hétvégén.

A részletes programot és az oktatókról egy kis infót itt találsz.

Vasárnap – március 18.

Dél-Amerikai Sunday Brunch – Araz Étterem -12:00

Egy kontinens, amelyen szinte minden országnak és régiónak megvannak a saját gasztronómiai hagyományai. Óriási különbség van az ételek feldolgozásában és a táplálkozási szokások is egészen eltérőek. A színes földrajzi adottságoknak köszönhetően a szakácsművészet egy kis kreativitással könnyedén kibontakozhat a csodálatos alapanyagoknak: roppanós zöldségeknek, megannyi egzotikus gyümölcsnek, fantasztikus tenger gyümölcseinek köszönhetően. Márciusban a mesés kontinens, Dél-Amerika kincsei kerülnek az asztalra – mi már izgatottan várjuk!

Részletekért kattints ide.

Tavaszi Brunch – Mazel Tov – 10:00

A hosszú hétvégén csütörtöktől vasárnapig minden nap délelőtt kinyitja a Mazel Tov a kertkapuit. Autentikus reggeli étlapjukkal, ínycsiklandó smoothie variációikkal és pezsdítő prosecco kínálatul várnak, melyek már talán ismerősek is számtokra.

Részletek: itt.

Finisszázs: Golden Boundaries kurátori tárlatvezetés – Capa Központ – 16:00

A kultúrtörténet mindig kitüntetett figyelemmel kísérte ezt az átmeneti szakaszt, amit kamaszkornak nevezünk. A hossza, megítélése, előjele változatos utat járt be, minden pólust érintve: a romlatlan, tökéletes gyermekkorból vezet át a megalkuvó, tisztátalan felnőttkorba vagy éppen a tudatlan, egyszerű gyermekből lesz alatta egy szellemi és lelki erővel, képességekkel megáldott felnőtt? A hanyatlást készíti elő avagy egy progresszív állapot felé mutat?

Részletetek: itt.

Vasárnapi party – Morrison’s 2 – 19:00

A Morrison’s 2 természetesen vasárnap is nyitva! Nincs hol buliznod vasárnap? Végre egy hely, ahol megihatsz néhány sört vagy koktélt, vagy csak beülhetsz egy baráti csevegésre vasárnap esténként! Ha egész héten dolgoztál (sőt szombaton is) és végre szórakozni szeretnél vasárnap, a rezidens DJ-k a kedvedben járnak majd. A belépés ingyenes.

Részletekről itt olvashatsz.

Már a jövő hétre is van programunk:

Március 20-án Macaron Nap lesz a Tesla Budapestben!

A Macaron Napot (Macaron Day, Jour du Macaron) Párizsban és New Yorkban, több mint 10 éve ünneplik, 2012 óta pedig Magyarországon is csatlakozott a különleges, színes francia édesség ünnepéhez.

Mi várható idén?

A Macaron Napon a legfinomabb macaronokhoz juthatsz hozzá! Találkozhatsz egy helyszínen az ország legnevesebb, legmagasabb színvonalú cukrászdáival, akik elhozzák legújabb macaron kínálatukat, bemutatják specialitásaikat.

A rendezvényen színes programokat várnak, többek között megrendezik a már hagyománynak számító Macaron Versenyt, a szakmai zsűri pedig idén is kiválasztja az év macaronját, két kategóriában is. Idén az egyik kategória a szabadon választott íz lesz, amely mindig az adott cukrászda saját maga által legjobbnak tartott macaronját jelenti, a másik pedig egy karakteres fűszer íz, mely lehet rozmaring, levendula, fahéj, kardamom, tonkabab, vagy amit csak el tudsz képzelni.

Részletekért kattints ide.