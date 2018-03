Így tölti a márciust a Funzine csapata

Ahogy az már megszokott, márciusban is megosztjuk veletek, hogy mi merre megyünk és mit csinálunk a hónapban. Dalma, Ági és Dolli tippjeit olvashatjátok.

Dalma tippjei

Kedvenc hely: Müpa Budapest

A Müpa abszolút a kedvenc kulturális helyem, mert nagyon sokszínű programokkal jelentkezik hónapról hónapra. Mindenki megtalálhatja a saját stílusának megfelelő előadást, koncertet, filmvetítést. Én a táncelőadásokat szeretem a legjobban, amiből szerencsére minden hétre jut legalább egy. Van itt klasszikus balett, kortárs tánc, néptánc és újcirkusz is. Szerencsére én az összes típusú táncot szeretem és nyitott vagyok az újdonságokra, amikből itt kapok is mindig egy adaggal. Akik szeretnének egy izgalmas és rendkívül szórakoztató műsort látni a színpadon, azoknak ajánlom a Recirquel Újcirkusz Társulat bármelyik előadását, amik nem véletlenül teltházasak az előadás előtt már egy hónappal.

Kedvenc időtöltés: Futás

Mindig is sokféle sportot űztem, de a futás örök maradt. Számomra megunhatatlan és a legjobb energiaforrás. Sajnos a téli időszakban futópadra kényszerülök, mert nehezen viselem a hideget, viszont alig várom a tavaszt, hogy újra kimehessek az utcákra. Persze az edzőtermi futásokat is nagyon szeretem, de azért mégiscsak a szabadban az igazi futni és ezért is várom annyira a márciust, hogy elkezdődhessen számomra az igazi futószezon. Ilyenkor nagyobb a szabadság érzetem, mivel eldönthetem, hogy a városban vagy a természetben vezessem le a feszültséget. Persze tavasszal különösen élvezetes a természetben futni és gyönyörködni a tájban. Számomra ez az igazi kikapcsolódás.

Ági tippjei

Kedvenc hely: Alcsúti Arborétum

A hosszú téli hónapok után már alig várom, hogy a nap kisüssön, a virágok kinyíljanak és lehessen kirándulni, vagy csak egyszerűen a szabadban lenni. Testvéremmel ebben az időszakban rendszeresen kilátogatunk az Alcsúti Arborétumba, elsősorban a hóvirágmező miatt. A Budapesttől mintegy 50 km-re fekvő arborétum igazából az év minden szakában gyönyörű, de ilyenkor valahogy még varázslatosabb az apró fehér virágok miatt. A hóvirágok után pedig a tulipánok és a nárciszok veszik át a főszerepet. Az arborétumban a virágokon kívül többek között az egykori Habsburg-kastély romját is megcsodálhatjuk. Igazán megéri ellátogatni ide.

Kedvenc időtöltés: Vasárnapi villásreggeli

Az évnek ebben a szakaszában, mikor már lehet minél többet kirándulni, programokat csinálni, nem épp a konyha a kedvenc tartózkodási helyem. Ezért alkalomadtán ellátogatok a Corinthia Hotel Budapestbe, egy vasárnapi brunchra a barátokkal, ahol akár 3 órát is el tudunk úgy tölteni. Nem csak a különböző falatokat, ízeket élvezzük, hanem a hely pompáját, az élő zenét is. A svédasztalos étkezésekben pont azt szeretem, hogy minél több fogást meg tudok kóstolni, habár édesszájú lévén, természetesen a desszertasztal a gyengém, a sok kicsi finom sütivel.

Dolli tippjei

Kedvenc hely: Tropicarium és Oceanárium Budapest

Már negyedik éve élek Budapesten, de még nem volt alkalmam ellátogatni a Camponában található Tropicariumba. Tavaly szeptember óta tervezem az egzotikus állatkert bebarangolását, de valami egyszerűen mindig közbejött. Megígértem hát magamnak, hogy márciusban (most már tényleg) szorítok időt a vízalatti élővilág megcsodálására. Ha összejön, valószínűleg legalább annyira elvarázsol majd a vízi állat- és növényvilág, mint a legtöbb gyereket. Vagy talán még jobban is.

Kedvenc időtöltés: Piacozás

Szerintem március a piacozás szezonjának nyitóhónapja Budapesten. Csak képzeld el, hogy felébredsz egy napsütéses vasárnap reggel, iszol egy bögre kávét, olvasol egy kicsit, majd útnak indulsz, hogy beszerezd helyi termelők legfrissebb termékeit, miközben élvezed a hűvös, de napos délelőtti órákat. Végül hazamész és főzöl valami istenit a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből, amiket beszereztél. Így néz ki az én tökéletes vasárnapom. Nem számít, melyik piacra látogatsz el, a hangulat így is-úgy is magával ragad majd. Egy dolgot azért ígérj meg nekem: a hétnek ezen a napján ne rohanj sehova.