Megtaláltuk a tökéletes Valentin-napi ajándékot

Képzeld el, hogy a szerelmeddel egy csodálatos étteremben a legfenségesebb falatokat kóstoljátok meg, mindezt a Duna vizén, csodálatos panorámában gyönyörködve. Pontosan ezt az élményt élheted át a SPOON The Boat étteremben: a különleges hajón elköltött vacsoránál nem is tudnánk romantikusabb Valentin-napi programot ajánlani.

A Lánchíd lábánál található Spoon nemcsak nyáron, hanem télen is várja a kényelemre, fényűzésre és remek ételekre vágyó vendégeit. Az étteremhajó 3 különböző hangulatú teremmel és 5 bárpulttal invitálja magához a szerelmeseket az év legromantikusabb napján, február 14-én is.

A Spoon egy exkluzív négyfogásos menüvel és egy speciális, szerelmeseknek készített koktéllal várja a párokat Valentin-napon. Menüjükön olyan fantasztikus ételek találhatóak, mint a sütőtök krémleves szarvasgombás túrógombóccal és kalácsmorzsával, vagy a tökmagos gnocchi erdei gombákkal, parmezán chipsszel.

A teljes menüért és az asztalfoglalásért kattints ide.

Akkor is a hajón a helyed, ha éppen egyedülálló vagy: az étteremhajó több kihagyhatatlan programot is ajánl februárra. Ilyen esemény lesz például a Furmint Február, ahol a legízletesebb, legkarakteresebb ízű furmintokat kóstolhatod meg. A Spoon természetesen nemcsak a borokról, de az ennivalóról is gondoskodik. Az asztalfoglaláshoz kattints ide.

A Spoon az üzleti megbeszélésekhez, hivatalos találkozókhoz is ideális helyszínül szolgál. 12 és 15 óra között üzleti menüvel készül a hajó, melynek három fogását tetszés szerint válogathatjuk össze, hétvégente pedig kiemelt figyelemben részesítik a gyerekeket is. Hogy milyen finomságok kerültek a business lunch étlapjára, itt megtudhatod.

Újdonság: az étterem honlapján ezúttal egy fantasztikus virtuális sétát is tehetsz. Bejárhatod az egész hajót, hogy megtekintsd az összes termüket és még jobban ráhangolódj a hely összetéveszthetetlen hangulatára.

