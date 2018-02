A Mellow Mood Hotels tulajdonos-ügyvezetői a magyar turizmus 50 legbefolyásosabb emberei között

2018. február 1-jén a XXVI. Turisztikai Évadnyitó Fogadás és Díjátadó Gála keretén belül mutatták be a Turizmus Kft. immár hagyományőrző kiadványát, melyben a számos szakmai szervezet képviselőiből álló zsűri idén is megválasztotta a hazai turizmus legmeghatározóbb alakjait, bemutatva munkásságukat. A kiadvány szerkesztésekor a turisztikai cégek méretén vagy árbevételén kívül az ország idegenforgalmára, külföldi és belföldi megítélésére tett hatásokat is értékelték.

Több, mint 20 évvel ezelőtt még diákként érkezett Magyarországra az elmúlt két évtized dinamikusan fejlődő szállodavállalatának két tulajdonos-ügyvezetője, Sameer Hamdan és Zuhair Awad. Jelenleg 12 szálloda tartozik a Mellow Mood Hotels lánchoz, számos ingatlanfejlesztési projekt fűződik a nevükhöz, jelentős számú hazai és nemzetközi elismerésben részesültek a szállodák és maguk a tulajdonos-ügyvezetők is. Tevékenységükért mára már a szakma kiválóságaiként és a hazai turizmus legbefolyásosabb személyiségeiként tartják őket számon.

Az elmúlt évek a Mellow Mood Hotels számára nemcsak a növekedésről és a stabilitásról szóltak, hanem a következő nagy fejlesztés tervezéséről és az előkészítéséről is. A cégcsoport újabb emblematikus épületet állít vissza eredeti pompájába és nyit meg a főváros előtt: a Párisi Udvarban 2018 őszén ötcsillagos szálloda nyílik az „Unbound Collection By Hyatt” tagjaként.

A több mint 20 éves Mellow Mood Hotels tulajdonos-ügyvezetői a biztos alapok felépítése után és a cégcsoport sikeres működtetése mellett mindig a jövő új kihívásait keresik, jelmondatuk: „A legjobb még hátravan…”