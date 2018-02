A levendula lett az év gyógynövénye

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság a hazai gyógyszerészet tudományos szervezete. Ennek egyik részlege a Gyógynövény Szakosztály, mely összefogja a gyógynövényekkel foglalkozó szakembereket. A Szakosztály célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a gyógynövények szakszerű alkalmazásának elterjedéséhez.

Ennek jegyében a Gyógynövény Szakosztály 2013-ban új kezdeményezésbe fogott és megálmodta az Év Gyógynövénye projektet, melynek keretén belül minden évben kiválasztanak egy gyógynövényt, melyre egész évben széles körű figyelem irányul, ahogy ez az Év Gyógynövénye honlapján is olvasható.

2013-ban a máriatövis kezdte a sort, majd a citromfű, a galagonya, a kamilla és a mák következett. A kezdeményezés 5 év után is folytatódik, így 2018-ban sem maradtunk “Év Gyógynövénye” nélkül, mely idén a levendula lett.

A levendula (más néven lavandula, a latin lavare – mosni vagy livere – kékes színű szavakból eredően) az árvacsalánfélék családjából származó növénynemzetség, mely 39 különböző fajból és további hibrid fajokból áll.

A levendula több ezer éve ismert gyógynövény, melyet az ősi időkben is használtak, például sebfertőtlenítésre. A 15. századtól Magyarországon is ültetik, főként dísz- és aromanövényként. Ma inkább jellemzően nyugtató és szorongásoldó hatása miatt alkalmazzák a gyógyászatban.

A levendula hazai termesztését Bittera Gyula, neves gyógyszerszakértő kezdte el, az 1920-as években. Egyenesen Franciaországból hozott levendulatöveket, melyeket azelőtt csak a kolostorok kertjeiből ismertek.

Akkor még nem is sejthették, hogy mekkora teret nyer ez kissé igénytelen, ámde annál sokoldalúbb növény, mely nem csak gyógynövényként használható, illóolajat is lehet nyerni belőle.

A gyógyászatban is rendkívül sokoldalúan használható, egészen az álmatlanságtól a gyomorbántalmakig, az immunerősítésig, de a otthonunk dekorálására is használhatjuk, ahogy a konyhában is hasznunkra lehet, különleges íze miatt.

Nem véletlen, hogy még fagylaltozóláncot is elneveztek róla, ahol természetesen levendula ízű fagyit is ehetünk. Ha meghoztuk a kedved a gyógynövényhez, olvasd el nyári cikkünket is, ami a levenduláról és egyik legszebb termőterületéről, Tihanyról készült.