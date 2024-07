5 csodálatos füvészkert és botanikus kert Magyarországon, amit egyszer látni kell

A Szegedi Tudományegyetem fenntartásában működő Szegedi Füvészkert a tanulók oktatásának és kutatásának segítése mellett a nagyközönség előtt is nyitva áll. A füvészkert azután jött létre, hogy az egyetem Kolozsvárról Szegedre költözött, és a város egy hatalmas területet ajándékozott az SZTE-nek, a kert létrehozásának céljából. A füvészkert terjedelmes területéhez tartozik egy különlegesség is, a trópusi lepkekert, ahol karnyújtásnyira figyelhetjük meg a ritkaságnak számító trópusi pillangókat. Utunk során 10 lepkefajt és közel 400 gyönyörű egyedet láthatunk testközelből.

