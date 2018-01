Így néznek most ki a felújítás alatt lévő metrómegállók

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a hármas metró négy megállója is új nevet fog kapni a vonal teljes felújítása után és már a forgalom elől elzárt metrómegállók látványterveit is megmutattuk. Most azt tudhatod meg tőlünk, hogyan néznek ki jelenleg ezek a megállók.

Az M3-as metróvonal felújításával kapcsolatban naponta szembesülhetünk annak felszíni vonatkozásaival, a buszos pótlás mellett számos olyan eszközzel és élethelyzettel, amelyek egy ilyen nagyberuházással együtt járnak.

Ha azonban a felszín alá tekintünk, ott láthatjuk csak igazán, hogyan is zajlik a munka nagyobbik, látványosabb része. Ide persze csak az arra illetékesek léphetnek be, éppen ezért az utazóközönség, az érdeklődők, a fővárosi lakosság tájékoztatására nyújtunk némi bepillantást a zárt ajtók, a kulisszák mögé – olvashatjuk a M3felújítás.hu oldalon, ahol négy képet is közzétettek arról, hogy halad a munka a forgalom elől lezárt metrómegállóknál.

Képek: m3felujitas.hu