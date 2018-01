Ahogy azt múlt héten megírtuk, már javában tart a hármas metró felújítása, már a lezárt, északi megállók látványterveit is megmutattuk nektek. Most újabb hírrel szolgálunk az M3 kapcsán: a felújítás után négy metrómegálló is új nevet fog kapni.

A XIII. kerületi Árpád híd megálló átnevezését a kerületi polgármester kezdeményezte, javaslatát pedig el is fogadták, így az Árpád hídnál található megálló új neve Göncz Árpád megálló lesz.

Újpest-Városkapu és Kőbánya-Kispest megállókat is átnevezik majd, méghozzá Újpest vasútállomásra és Kőbánya-Kispest vasútállomásra. A negyedik átnevezett állomás Újpest-Központ lesz, melyet eddig több évtizeden keresztül rosszul írtak. A megállót nevét a felújítást követően már nyelvtanilag helyesen, Újpest-központként fogják írni.