3 hely, ha autentikus olasz ízekre vágynál

A pizza, a lasagna, a carbonara és még száz másik ínycsiklandó kalóriabomba feltalálójának is nevezett olasz konyha a világ egyik legkedveltebbje. Az olasz konyha nemzetközi napja alkalmából (jan. 17.) Budapest 3 autentikus olasz helyét mutatjuk be nektek.

1136 Budapest, Pozsonyi út 39.

A hangulatos Pozsonyi utcán található Casa Mia Trattoriaban olyan jó pizzákat sütnek, hogy mindenki, aki csak egyszer is próbálta, esküszik rá, hogy ez a főváros legjobbja. Az ételkínálat felvonultatja az olasz konyha legjavát – kizárólag a legkiválóbb olasz hozzávalók felhasználásával – kezdve a húsos-pestós raviolitól és tenger gyümölcsei linguinitől a friss halakig és mennyei édességekig. Az étterem különlegessége talán abban a néhány zsidó ételben rejlik, amit kínálnak, hiszen ezáltal Budapest egyetlen zsidó-olasz éttermévé lépnek elő. Ha bármikor is úgy érzed, szükséged van egy kulináris utazásra Olaszországba, térj be ebbe a hagyományos olasz trattoriába és hagyd, hogy a mediterrán ízek levegyenek a lábadról.

Dolce Vita a Bocanovaban

1142 Budapest, Kassai tér 14.

Zuglóba is megéri ellátogatni az olasz konyha szerelmeseinek, ahol valód családi receptek alapján készült fogásokat kóstulhatunk, igen impozáns környezetben. A Bocanova étterem étlapján főként tradicionális olasz ételeket találni, ami eredeti olasz hozzávalókból, a mediterrán konyha íratlan szabályai alapján készültek, eképpen is tisztelegve az ország ételkultúrája előtt. A nagyjából 30 különféle pizza és a hasonlóan bőséges tészta- és rizottókínálat pár percre elbizonytalaníthat, de megnyugtatunk, bármit választasz, nem fogsz csalódni.

Ugyanabban az épületben található a Bocadolce névre keresztelt cukrászda, ahol házi süteményeket (amelyekből gluténmentes és paleo változatok is kaphatók), mennyei olasz desszerteket és egyéb péksüteményeket, mint például a pogácsa kóstolhatunk. Proteintortáik még a fitneszőrültek édesség utáni sóvárgását is kielégítik.

A sokoldalú Bocanova mögötti csapat jól tudja, milyen fontos a kávé az olasz kultúrában: elő is rukkoltak saját kézműves kávéjukkal, a Boca Mokkával.

Az extra nagy kolumbiai, közepes guatemalai és a változatos méretű brazil szemeket tartalmazó keverék 10% robustát tartalmaz a hosszan tartó crema és az ütős koffeintartalom érdekében. A szuperkrémes, klasszikus blend karakteres, mély ízeket kedvelők számára ideális, akár egy kortynyi ristrettot, akár coffee lattet készítünk belőle. Szerezz be belőle és élvezd otthon Olaszország ízeit.

A Bocanova legújabb projektje a Bocanova Beach a Lupa-tó partján fekszik, elhozva egy aprócska szeletet az olasz nyarakból. A nyári szezonban homokos tengerparttal, pálmafákkal, színes koktélokkal, pizzákkal és szuper bulikkal vár, csupán 15 perc autóútra Budapest központjától.

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

A Mammut bevásárlóközpont első emeletén található Culinaria Italia 10 éve látja el a főváros lakóit a legkiválóbb olasz ételekkel, italokkal és hozzávalókkal. Ha valami olyan alapanyagra van szükséged, ami éppen nem található a boltban, akkor minden követ megmozgatnak, hogy megszerezzék neked. Bármilyen olasz különlegességet szeretnél elkészíteni, rájuk számíthatsz. Ha nincs időd személyesen ellátogatni hozzájuk, rendelj online és házhoz szállítják a bevásárlólistád tartalmát.