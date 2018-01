Feketébe borult a Golden Globe – Mutatjuk a nyerteseket

Tegnap rendezték meg a 75. Golden Globe-díjátadót, amire szinte minden sztár fekete ruhában érkezett, hogy így hívják fel a figyelmet a nemrég kirobbant szexuális zaklatásos ügyek fontosságára és kiálljanak a nők jogai mellett.

Az est házigazdája Seth Meyer volt, aki nem feledkezett el beszédébe beiktatni a #metoo-t sem, ami valószínűleg gyakrabban hangzott el az estén mint az “and the winner is” kifejezés.

A Cecil B. DeMille-életműdíjjal kitüntetett Oprah Winfrey is beszédet tartott, melyben elmondta, végre elérkezett az idő, amikor a nők felszólalnak a hatalmon lévő, elnyomó férfiak uralma ellen. Majd kifejtette, reméli, többé már soha senkinek nem kell azt mondania vagy leírni, hogy #metoo.

Az estén nemcsak Winfrey, de Eva Longoria, Barbra Streisand, a Stranger Things teljes szereplőgárdája, Reese Witherspoon és Laura Dern is feketébe öltözött. Az utóbbi két színésznőnek bőven volt oka örülni, a Hatalmas kis hazugságok című sorozatuk ugyanis több díjat is bezsebelt az este folyamán.

Íme, az este nyertesei:

Legjobb női főszereplő (tévéfilm/minisorozat): Nicole Kidman, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb férfi mellékszereplő: Sam Rockwell, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical): Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Legjobb női főszereplő (dráma): Elisabeth Moss, A szolgálólány meséje

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Sterling K. Brown, Rólunk szól

Legjobb sorozat (dráma): A szolgálólány meséje

Legjobb férfi mellékszereplő (tévéfilm/minisorozat): Alexander Skarsgård, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb eredeti filmzene: Alexandre Desplat , A víz érintése

Legjobbb eredeti filmbetétdal: This Is Me, A legnagyobb showman

Legjobb színész (musical vagy vígjáték): James Franco, The Disaster Artist

Legjobb női mellékszereplő (tévéfilm/minisorozat): Laura Dern, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb animációs film: Coco

Legjobb női mellékszereplő: Allison Janney, Én, Tonya

Legjobb forgatókönyv: Martin McDonagh, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb idegen nyelvű film: In the Fade (Németország/Franciaország)

Legjobb férfi főszereplő (tévéfilm/minisorozat): Ewan McGregor, Fargo

Legjobb sorozat (vígjáték/musical): The Marvelous Mrs. Maisel

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical): Aziz Ansari, Master of None

Legjobb rendező: Guillermo del Toro, A víz érintése

Legjobb tévéfilm/minisorozat: Hatalmas kis hazugságok

Legjobb színésznő (musical vagy vígjáték): Saoirse Ronan, Lady Bird

Legjobb film (vígjáték/musical): Lady Bird

Legjobb film (dráma): Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb színésznő (dráma): Frances McDormand, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb színész (dráma): Gary Oldman, A legsötétebb óra