A 10 legrosszabb film 2017-ből

Miután megmutattuk, hogy szerintünk melyik volt a 10 legjobb film 2017-ben, itt az ideje, hogy egy kicsit kritikusabb hangot üssünk meg (végre) és bemutassuk azt a 10 filmet, melyek szerintünk mind megérdemelnék, hogy Arany Málna-díjjal tüntessék ki.

10. Hóember

Sajnos a várva várt Nesbo-könyv filmadaptációja jócskán alulmúlta elvárásainkat. Ez nagyrészben annak köszönhető, hogy eléggé leegyszerűsítve, sok részletet teljesen kihagyva ültették át a történetet a mozivászonra. Így egy lapos, fordulatokban és meglepetésekben szűkölködő filmet kaptunk végeredményként. (Bővebb kritikánkat itt olvashatod.)

9. Páncélba zárt szellem

Nem túl szerencsésen sikerült újra feldolgoznia Rupert Sandersnek a japán anime-filmet, aminek az új címe a Páncélba zárt szellem lett. A sztori szerint Scarlett Johansson egy félig ember, félig kiborg lényt alakított. A film nézése közben volt egy kis deja vu érzésünk is: mintha a pár éve már elfeledett, csak rémálmainkban feltűnő Lucy című filmet láttuk volna.

8. Megjött Apuci 2

Nincs karácsony idétlen karácsonyi film nélkül. Idén a Megjött Apuci 2 érdemelte ki ezt a megtisztelő címet, melyből nemcsak az derül ki, hogy a karácsony kifogyhatatlan mennyiségű ötletekkel látja el Hollywoodot, hanem az is, hogy Mel Gibson istenesen megöregedett.

7. Ó, anyám

Lehet, hogy egyesek szerint nagyon cuki és vicces ez a családi vígjáték, melynek fókuszában az Amy Schumer és Goldie Hawn által alakított anya-lánya páros áll, szerintünk a film maximum egy-két poénnak hála volt túlélhető.

6. Csábítás

Nicole Kidman neve általában garanciául szolgál arra, hogy egy jó filmmel van dolgunk. Igaz ez például az Egy szent szarvas meggyilkolása című alkotásra, vagy a Hatalmas kis hazugságok HBO-s sorozatra. Kivétel a szabály alól a Csábítás, melyet nézve végig abban reménykedtünk, hogy na, majd mindjárt elindul a cselekmény vagy majd az utolsó negyed órában lesz egy hatalmas csavar, valami kis izgalom. De nem, nem volt semmi, csak másfél órányi egyhangú történet, egysíkú karakterekkel.

5. Csajok hajnalig

Szegény Scharlett Johansson, már két filmmel is szerepel a listánkon, de valljuk be, ennek a filmnek semmi értelme, max annyi, hogy megtudtuk, hogy nézne ki a Másnaposok, ha nők lennének a főszereplői. Valószínűleg abban reménykedtek a film készítői, hogy így is egy vicces, szórakoztató filmet kapunk. Hát, sajnos nem jött össze.

4. A Setét Torony

A tavalyi év bővelkedett a King-könyvek filmes adaptációjában. Míg az Az hatalmas siker lett és mi is imádtuk, A Setét Torony hétrészes könyv első kötetéből készített filmváltozat nem zárták a szívükbe a rajongók, így nem is valószínű, hogy a további részek megfilmesítéséből lesz valami.

3. A sötét ötven árnyalata

Valami könyvben és filmen sem működik. Ebbe a kategóriába tartozik A szürke/sötét/szabadság 50 árnyalata is, melyről többet inkább nem is írnánk, nehogy elvessük a sulykot.

2. Múmia

Már akkor sejtettük, hogy ennek a sztorinak nem lesz jó vége, amikor megtudtuk, hogy Tom Cruise lesz a főszereplő. A szétplasztikázott arcú sztár alakítását még talán el tudnánk viselni, ha a film szólna is valamiről, de tulajdonképpen másfél órányi tömény szenvedésre és értelmetlenségre váltottunk jegyet, amikor beültünk a moziba a filmre.

1. Az Emoji-film

Most őszintén, ki gondolta, hogy ebből az ötletből bármi jó is születhet? A mobiljainkból ismert emoji-figurák jó helyen vannak ott, ahonnan ismerjük őket: maradjanak csak a telefonunkban, és ne szökjenek a mozivászonra. A bugyuta filmnek az égvilágon semmi értelme nem volt.