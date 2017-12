Kapcsolódj ki a Kristinus Borbirtokon 2018-ban

A dél-balatoni Kristinus Borbirtok 55 hektáron termel díjnyertes borokat Kéthelyen, 2005 óta. A pincészet mind mennyiségben, mind minőségben a hazai borpiac meghatározó szereplőjének számít, amely komoly hangsúlyt fektet a borokhoz kapcsolható élményekre.

A Balatonmáriafürdőtől mindössze tíz percre található Kristinus Borbirtok 10 modern kialakítású dizájn szobából álló, kutyabarát Vinotelével, a fine dining rajongóinak igényeit is kielégítő Gasztro Műhelyével, egyedülálló Vinocino bormozijával és rendezvénytermekkel várja vendégeit.

A Kristinus Borbirtokra azokat várják, akik a pohárban a kalandot keresik, izgalomra vágynak, miközben tudják, hogy biztos kezek vezetik őket felfedezőútjukon. A Dél-Balaton szelíd lankáin található Kéthelyen tudásuk legjavát kínálják ehhez az utazáshoz, amelyben a bor mellett az építészetnek, a gasztronómiának és a kultúrának is helye van.

A Kristinus Borbirtokon túl Kéthely izgalmas turisztikai desztináció is a Balaton mellett. A tíz kilométeres távolság kerékpárral is kényelmesen megtehető, így a Balaton-kerülő bringatúrák programjába is könnyen beilleszthető a helyi nevezetességek megtekintésével fűszerezve.

A Kristinus Borbirtok, az élménybirtok csak a kiindulópont, az első randevú, amely után szeretnének állandó vendéggé válni az otthonokban.

Végezetül egy kis érdekesség:

Kéthelyen a borkészítés háromszáz éves hagyományra tekinthet vissza. A dombok, erdők védte 55 hektárnyi szőlő az agyagos talajnak és a tiszta levegőnek köszönhetően tökéletes alapanyaggá válik, a Kristinus pedig méltón is bánik vele. A szemeket kézzel szedik, majd kíméletesen dolgozzák fel, az erjesztést évről évre dokumentálva. Prémium boraikat magyar, amerikai és francia tölgyfahordókban tárolják, hogy tökéletességükben kerülhessenek a palackokba. Borászatukat megismerésére vezetett látogatások által is van lehetőség, ennek során nemcsak az építészetileg is érdekes épületet ismerhetik meg, hanem akár bor útját is végigkísérhetik az ide érkező vendégek, egészen a palackozásig.

További információért látogass el a Kristinus Borbirtok hivatalos oldalára.