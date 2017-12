Szilveszter a nagyvilágban – 8 helyszín, 8 különleges szokás

Bár nálunk természetes, hogy egy őrült bulival zárjuk az óévet és köszöntjük az újat, a világon rengetegféleképpen ünneplik meg az újévet. Íme, a 8 legérdekesebb szokás a föld különböző pontjáról.

Olaszország

Az olaszoknál igen különleges hagyomány kapcsolódik az újévhez. Ők nem tavasszal tartják a nagytakarítást, hanem ilyenkor. A megunt vagy nem használt holmiijaikat pedig az ablakból dobálják ki, egyenesen az utcára, úgyhogy január elsején nem érdemes az olasz utcákon sétálgatni – valóságos életveszély.

Spanyolország

A spanyolok éjfélkor 12 szem szőlőt esznek, hogy a következő esztendő minden havában sikeresek legyenek. A szőlőszemeket az éjféli harangszóra kell a szájukba dobniuk. Ha elvétik és kevesebb vagy több szemet esznek, balszerencséjük lesz. Annak azonban nem kell félnie, aki elfelejtett szőlőt venni az év utolsó napjára, vagy épp egy utcabál közepén van: az utcai árusok ilyenkor ugyanis (merő kedvességből, nem anyagi megfontolásból) hámozott szőlőszemeket árulnak. Sőt, 1962 óta még a spanyol köztévé is élőben sugározza a szőlőevőket.

Skócia

A skótoknál nem mindegy, ki lépi át elsőként az újévben a lakás küszöbét. Ezen az illetőn múlik ugyanis, hogy az otthon lakosaira a jó- vagy a balszerencse fog leselkedni az új esztendőben. Állítólag a magas, sötét hajú és szemű férfiak pozitív energiákkal töltik fel a lakást, úgyhogy mindenképpen szerezz be újév napjára egy ilyen adottságokkal rendelkező ismerőst, ha Skóciában jársz.

Görögország

A görögöknél újévkor érkezik az ő mikulásuk, Szent Vazul, aki a karácsonyfa alá vagy a kandalló elé készített cipőcskékbe helyezi el a gyerekek ajándékait. Ekkor sütik Vazul kenyerét, a vaszilopitát is, amit a király kenyereként is emlegetnek, és január elsején vágnak fel. Az édesség egy diós-pisztáciás-mandulás desszert, melybe egy pénzérmét is elhelyeznek. Aki erre ráharap, szerencséje lesz az új esztendőben.

India

Az indiaiaknál pont a fordítottja valósul meg, mint az olaszoknál, ők semmit nem

dobhatnak ki az év első napján, még a szemetet sem vihetik ki, mivel szerintük ez balszerencsét, veszteséget hozna. A dél-indiai tamil népcsoport a téli napforduló után elzarándokol szent helyeire, ahol a tehenek szarvát színesre festik és virágkoszorúkkal díszítik fel őket, majd végigvonulnak velük a településeken.

Oroszország

Az oroszoknál más időszámítás van: az ortodox tradíciók miatt náluk az újévet két héttel később, január 13-án ünneplik. A Szovjetunió idején a karácsonyt, annak vallásos jellege miatt megpróbálták minél inkább háttérbe szorítani, ezért a nagy dinomdánomra csak újévkor kerülhetett sor. A karácsonyi ajándékokat a rendszerváltás előtt és után is ekkor adták át. Koccintani leginkább vodkával szoktak pezsgő helyett, az újévi menü nélkülözhetetlen hozzávalói a káposzta, a hagyma és a gomba.

Dél-Amerika

Venezuelában, Argentínában, Bolíviában és Mexikóban az emberek bőröndöket cipelnek magukkal az év utolsó estéjén. Az ottani hagyomány szerint, ha a bőröndünket megsétáltatjuk a lakásunkban vagy a házunk körül, rendkívül izgalmas utazásokban lesz részünk. Kolumbiában, Kubában és Puerto Ricóban más szokások járnak. A családok egy életnagyságú bábut készítenek, mely az óévet szimbolizálja, ezt éjfélkor máglyára vetik, hogy vele együtt elégessenek minden rosszat, ami az adott évben történt velük. Néha még tűzijátékokat is csempésznek az égő babába, hogy még látványosabb legyen a tűzhalál.

Japán

A japán újév, vagyis az Oshōgatsukor egy négynapos ünnep, amikor az egész család összegyűlik. A gyerekek pénzt, a felnőttek pedig egy kártyát kapnak, melyen egy újévi jóslat áll. Január 1-én, hajnalban a buddhista templomok harangjai 108-szor kondulnak meg, hogy elűzzék a rossz gondolatokat és vágyakat. A japánok minden elsőnek nagy jelentőséget tulajdonítanak: az év első reggelének, mosolyának, ölelésének. Náluk nincs Black Friday, így ők nem november utolsó péntekjén bolondulnak meg a leárazások miatt, hanem január 2-án, amikor az üzletek hatalmas akciókkal nyitják meg kapuikat.