Városi séta a Beyond Budapesttől – Játssz és nyerj a FUNZINE-nal

Lepd meg szeretteidet egy maradandó élménnyel, ajándékozz Beyond Budapest Ajándékkártyát!

A Beyond Budapest csapata több, mint 10 éve vezet szocio-kulturális városnéző sétákat Budapesten. A kezdetekben elsősorban a Nyolcadik kerületben kalauzoltak, de egy ideje már a város más területei felé is kikacsintgatnak, különösen a Belváros és Óbuda irányába. Mára specialitásukká vált, hogy a város mélyére hatolva, annak valódi arcát, lakóit mutatják be.

Milyen sétákon vehetnek részt az érdeklődők?

A túrák között találhatsz régi gyár látogatást, például az Óbudai Gázgyárba, vagy belvárosi barangolást, ahol a sokszor látott épületek izgalmas történeteiben merülhetnek el a résztvevők. Az irodalom szerelmesei, a történelem vagy a zene iránt rajongók is találhatnak a kedvükre való sétát!

Sokak kedvence a Mágnásügyeken innen, cselédpletykákon túl… című séta, ami a Palotanegyed fényűző épületeiben és lakóinak különleges életútján kalauzolja el a sétálókat. A megunhatatlan, örök klasszikus pedig a Nyócker málló pompája, ami a Nyolcadik kerület sokszínűségét és izgalmas világát fedi fel a kíváncsi látogatók előtt.

A programok során a múlt és a jelen átélhetővé, megérthetővé válik, miközben a vendégek egymással és a várossal is interakcióba lépnek.

Mi is az az Ajándékkártya?

Lényegében egy ajándékutalvány, amit egy éven belül lehet felhasználni a Beyond Budapest magyar nyelvű, meghirdetett sétáin. Az Ajándékkártya személyre szóló ajándék, amivel örömet szerezhetsz családtagjaidnak, barátaidnak. Mivel rugalmasan felhasználható, a megajándékozott a saját érdeklődése és szabadideje szerint választhatja ki a neki megfelelő sétát. Ráadásul ha együtt mentek, akkor közös élményeket is szerezhettek!

Miért jó, ha van egy ajándékkártyád?

Mert online, a karosszéked kényelméből tudod intézni a Karácsonyi ajándékvásárlást.

Mert a kártyát perceken belül megkapod e-mailben, ráadásul egy kísérő lapot is letölthetsz hozzá, amivel még személyesebbé teheted az ajándékod.

Mert a megajándékozott maga választhatja ki, hogy milyen tematikájú sétán szeretne részt venni

Mert a Karárcsonyi időszakban, 2017-ben megvásárolt Ajándékkártyák érvényessége 1 év! Vagyis egy éven belül bármelyik meghirdetett, magyar nyelvű túránkon beváltható.

Mert idén még a tavalyi árakon tudod megvásárolni az Ajándékkártyáinkat.

Mert egy jó hangulatú séta örök emlék marad.

Hogyan tudok Ajándékkártyát vásárolni?

A Beyond Budapest honlapján tudod megvenni, az Ajándékkártyát perceken belül meg is kapod e-mailben.

Az ajándékkártyát a FUNZINE adventi nyereményjátékával is megnyerheted, melyről részleteket itt olvashatsz.