Ez a 7+1 ajándék talál gazdára az első héten a FUNZINE adventi nyereményjátékán!

A mi adventi kalendáriumunkat 3 hétre osztottuk, 24+1 ajándékot rejtettünk el, osztottunk szét a következő 20 napra. A játék a Facebook-oldalunkon zajlik, gyere és nyerj akár többször is! A fődíj egy 2 éjszakás wellness pihenés 2 főre a siófoki Hotel Azúrban, gazdag büféreggelivel, büfévacsorával és az élményfürdő, szaunapark teljes körű használatával! Az első héten az alábbi 7+1 ajándékcsomagot nyerhetitek meg!

A nyeremény egy 60 perces narancsos-szegfűszeges testvajas masszázs

A Corvin negyedben található @Life1 Corvin Wellness klubban számos masszázstípus közül választhatsz. Profi szakemberek gondoskodnak tested állapotának javításáról illetve a kikapcsolódásról. Ha te is szeretnéd kényeztetni magad az adventi időszakban egy különleges, karácsonyi masszázzsal, akkor játssz és tiéd lehet ez a 60 perces narancsos-szegfűszeges testvajas masszázs.

A nyeremény a @Life1 Corvin Wellness klubban, előzetes egyeztetés után vehető igénybe!

Részletes infó a karácsonyi masszázsról, itt!

A nyeremény 4 főre szóló ajándékvoucher

A Beyond Budapest csapata több mint 10 éve vezet szocio-kulturális városnéző sétákat Budapesten. A kezdetekben elsősorban a Nyolcadik kerületben kalauzoltak, de egy ideje már a város más területei felé is kikacsintgatnak, különösen a Belváros és Óbuda irányába. Mára specialitásukká vált, hogy a város mélyére hatolva, annak valódi arcát, lakóit mutatják be.

A túrák között találhatsz régi gyár látogatást, például az Óbudai Gázgyárba, vagy belvárosi barangolást, ahol a sokszor látott épületek izgalmas törétneteiben merülhetnek el a résztvevők. Az irodalom szerelmesei, a történelem vagy a zene iránt rajongók is találhatnak a kedvükre való sétát!

A nyeremény 2 könyv:

Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio

Noah Isenberg: Nekünk megmarad Casablanca – Hollywood legkedvesebb filmjének élete, legendája és utóélete

Az Európa patinás, hatvan éve működő irodalmi könyvkiadó. Fő profilja a világirodalom klasszikus és reprezentatív kortárs alkotásainak megjelentetése magas színvonalú fordításokban. Tematikus és szerzői sorozatai mellett igényes szórakoztató irodalmat, valamint társadalomtudományi és tudományos ismeretterjesztő műveket is kiad. A magyar könyvkiadás egyik meghatározó szereplője, több mint 800 címmel van jelen a mindenkori könyvpiacon. Eddig 3 alkalommal nyerte el a 2001-ben alapított „Az Év Kiadója” címet.

A nyeremény 9.800 Ft értékű egyedi játszószőnyeg

A Zsákom játéktároló zsákok 2 lelkes és kalandvágyó anyuka álma, zsák formába varrva.

Mikor édesanyává váltunk rájöttünk, hogy egy dologból minden anyucinak kevés van, ez pedig az idő. A Zsákom játéktároló zsákjai gyorsan elnyelik a sok apró játékot, színes, vidám mintái pedig üde kiegészítői a gyerekszobának. Kinyitni épp oly egyszerű, mint elpakolni, szétbontva játszószőnyegként funkcionál. Könnyen magunkkal vihetjük utazáshoz is, így a gyerekek jól megszokott játszósarka bárhol velünk lehet.

Pici zsákunk remekül elfér bármilyen női táskában, használható pelenkázó zsáknak, pipere tárolására vagy akár egy ovis balett cucca is belefér.

Ünnepi zsákjainkat a Mikulás is megirigyelné, de a karácsonyi ajándékok csomagolásaként is szuperül funkcionál.

100% szeretet – 100%-ig anyucik keze munkája

A nyeremény 2 fő részére, “Bevezetés a barkácsolásba” workshop, plasztik kártyával 10.400 Ft értékben

A hétköznap esténként szervezett programon a barkácsolás alapjaival ismerkedhetsz meg. Ne félj kipróbálni magad, mindenki teljesen kezdőként vág bele, de a ráfordított idő meghozza az eredményt. Ezen az órán egyszerű gyakorlatokon keresztül tanítjuk meg hogyan kezdhetsz bele a fa megmunkálásába, mire érdemes figyelni, illetve hogyan kell biztonságosan használni a szerszámokat. A bevezető órát azoknak szánjuk, akik szeretnék kipróbálni magukat egy faműhelyben, de még semmilyen tapasztalatuk nincs ezen a téren. Sosem késő elkezdeni!

A nyeremény 6.000 Ft értékű, két főre szóló étkezés

2017 februárjában nyílt az OhMyGreen bisztró a Petőfi Sándor utcában, ahol a változatos ízeket szerető, egészségtudatos városlakóknak kínálnak minőségi alternatívát a mindennapok étkezéseire. Nagyrészt zöldség, gyümölcs és gabonaalapú konyha a vegetáriánus, a vegán étrendet követő, különféle ételérzékenyégekkel élő vendégekre épp úgy figyel, mint azokra, akik szívesen fogyasztanak fehér húst, halat. Az ételek legtöbbje tartalmaz superfoodot, illetve más, teljes értékű és egészséges tápanyagforrásokat. Az ételeket a bisztrónkban, helyben is lehet fogyasztani, de a praktikus csomagolásnak köszönhetően be is lehet ugrani egy gyors elviteles ebédért vagy egészséges, ‘mentes’ nassolnivalóért, akár két megbeszélés között is.

A játék nyertesét és partnerét szeretnénk meghívni egy két főre szóló, egészséges – igény szerint laktóz és/vagy gluténmentes, esetleg vegetáriánus, vegán – ebédre egy-egy főétellel, édességgel, itallal.

A nyeremény 10.000 forint értékű kupon az Intermezzo étteremben és Wellness & Fitness használat

Az Intermezzo Étterem a Hold utcai Hotel Presidentben található, amely Budapest egyik legelegánsabb utcájában, az üzleti, kormányzati és történelmi negyed szívében helyezkedik el. Az étterem konyhája kiváló minőségű, jellemzően magyar alapanyagokkal dolgozik, amelyből magyar és nemzetközi ételek látnak napvilágot. Séfünk, Bennó László, káprázatos ételeivel és egyedi tálalásaival hozza izgalomba az ízlelőbimbókat. Ételeinkkel kiváló párost alkot borkínálatunk, amely a magyar borvidékek remekeiből került összeállításra. A borokon és röviditalokon felül koktélokkal fokozzuk az Intermezzo gasztronómiai kalandját.

Welness részlegünk leginkább szembetűnő eleme a 15 méteres, 27˙C hőmérsékletű úszómedence. A 10 fő befogadására alkalmas jacuzzi 34˙C-os melegvize meghitt hangulatot biztosít a hidromasszázs kedvelői számára. A finn- és infraszauna a méreganyagok eltávolításában, vérkeringésünk felgyorsításában és bőrünk megtisztításában játszik fontos szerepet. A fitness részlegünkben nagy szerepe van a kardió gépeknek, de a test több izomcsoportjának fejlesztéséhez szükséges gépek is elérhetők.

A nyeremény 12.700 Ft értékű ajándékutalvány

Design órák és kiegészítők boltja, Budapest belvárosában. Céljuk, hogy olyan design termékeket kínáljunk leendő vásárlóiknak, amik tökéletesen alkalmasak a hétköznapi viseletre. Mert “a design örök”.

A Gundel, Magyarország vezető étterme páratlan környezettel és kimagasló gasztronómiával várja vendégeit a gyönyörű városliget szívében 1894 óta. Az étteremnek otthont adó századfordulós palotában a falakat híres magyar festők 19-20. századbeli festményei díszítik, az ételek világhírű Zsolnay porcelánon ezüst evőeszközökkel kerülnek tálalásra. A borok szerelmeseit örökös magyar bajnok sommelier-nk szolgálja ki az ország és a világ legjobb boraiból, miközben a fülbemászó dallamokról a hattagú Gundel Orchestra gondoskodik. Az étkezéseket és az étteremben töltött időt a Gundel személyzetének makulátlan munkája teszi emlékezetessé.

A modern gasztronómia és a tradicionális magyar konyha ételei közül hétről hétre új menüsorokkal lepik meg vendégeiket. Hétfőtől szombatig kétféle háromfogásos ebédmenüvel és egy négyfogásos vacsoramenüvel készülnek. A terített asztal és a kiváló ételek minden ünnepi esemény nélkülözhetetlen kellékei. Gourmet fogások, kiváló borok, élő zene és a pompás környezet garantálják a Gundel ünnepi élményt!

A nyeremény 2 fős 4 fogásos Városligeti vacsoramenü, 2-2 pohár az ételekhez illő Gundel borral sommelier-jeink ajánlásával.

Tudtad, hogy…?

… az első adventi kalendáriumok megjelenése az 1850-es évek elejére esik, először a német evangélikusok használták a 19. és a 20. században. Az első tömegesen gyártott adventi naptárat 1908-ban egy müncheni kiadó tulajdonosa, Gerhard Lang (1881-1974) dobta piacra, „Im Lande des Christkinds” (A kisjézus országában) címmel. Gerhardnak édesanyja adta az ihletet, hogy édességet rejtsen a naptár ablakaiba. Ő is egy volt a sok gyermek közül, aki már már hetekkel az ünnepek előtt nagyon várta a karácsonyi ajándékokat, így az asszony azt a játékot eszelte ki, hogy egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab édességet, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet közülük. Majd amikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett.

