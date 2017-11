Nem lesz Red Bull Pilvaker 2018-ban

Jövőre biztosan nem lehet majd a Red Bull Pilvakerrel ünnepelni az Erkel Színházban, az előadás-sorozat szünetet tart, de ez nem jelenti azt, hogy el is tűnne a 2018-as évre!

Aki egy kicsit is ismeri és szereti a Red Bull Pilvakert, annak 2017 tavaszán már nem volt kérdés, hol szeretné március 15-én azt kiáltani: „Szabadág, szerelem”. Évről évre egyre többen érdeklődnek a rendezvény iránt, 2012-es indulása óta olyan nagyra nőtt a produkció, hogy az Erkel Színház csupán a töredékét képes kiszolgálni annak az óriási érdeklődésnek, ami A szavak forradalmát övezi. Idén háromszor futott telt házzal a show, a több mint 3500 jegy pedig nem egészen öt perc alatt fogyott el a három alkalomra. Bátran mondhatjuk, hogy ez a sebesség egy magyar szervezésű rendezvény esetében abszolút egyedülálló. Ez pedig óriási felelősséggel is jár.

Annyira nagy felelősséggel, hogy a szervezők úgy döntöttek, 2018-ban egy évre leteszik a lantot, hogy 2019-ben új koncepcióval térhessenek vissza, hogy még többek számára váljon elérhetővé a rendezvény élőben. Ám a Pilvaker addig sem pihen! Már most folynak a 2019-es produkció előkészületei, hiszen az alkotók azt szeretnék, ha másfél év múlva a Red Bull Pilvaker megfelelne a rajongók legapróbb elvárásainak is, ebben pedig rengeteg munka lesz.

„A Pilvakert sosem csak úgy hirtelen dobtuk össze, közel 8 hónapos folyamat előzi meg a rendezvényt egy 30 fős csapat részvételével. A legtöbben azt hiszik, hogy néhány hét alatt összeáll ez a show nagyjából magától. Jó lenne, ha ilyen könnyű lenne, de hogy elkészüljenek a dalok, a klipek, a színpad, a látvány és még baromi sok más elem, ahhoz hatalmas stáb és rengeteg idő szükséges. Ennyi melóra a Pilvaker indulásakor nem számított senki, akkor még egyszeri alkalomról volt szó, azóta viszont rendesen kinőtte magát a kezdeményezés, sőt, mióta a Szavak tananyag lett, sokkal felelősebben gondolkodik mindenki a csapatban” – mondta Szabó Simon, a Red Bull Pilvaker rendezője.

Nem egyszerű mindent összehangolni

Rettentő bonyolult ennyi embert összefogni, a fellépők ugyanis az évek során egyre elfoglaltabbak lettek, az évi legalább 120-150 élő koncert mellett nem egyszerű összeegyeztetni az előkészületeket az állandó zenekari elfoglaltságaikkal.

„Amikor először kerültünk a Pilvaker közelébe, még közel sem volt annyi fellépésünk és egyéb kötelezettségünk, mint most, és már akkor is nehezen tudtunk mindig ott lenni, ha éppen szólított minket ez a projekt” – mesélte Fluor Tomi. „Meglehetősen nehéz ügy ez, mert a versek átdolgozása, a stúdiózások, a klipforgatások, a másfél hónapos próbafolyamat más-más csapatokból emel ki tagokat, akiknek azonkívül, hogy teljesen eltér az időbeosztása, más az elképzelése a képviselt zeneiségről, imidzsről, más fér bele, arról nem is beszélve, hogy a lehető legkülönbözőbb habitusú előadókról van szó. Kár lenne tagadni, nehéz velük, vagyis velünk. Az meg megint egy más probléma, mégis érinti a Pilvakert, hogy az érdemi munka éppen abban az őszi-téli időszakban zajlik, amikor az ember túl van a szokásos nyári fesztiválőrületén, teljesen hulla, szeretne kicsit pihenni, töltődni valamennyit, mielőtt nekiáll a saját anyagainak egy újabb húzós év előtt. De mégis összekapjuk magunkat, megyünk és csináljuk, mert nagyon szeretjük! Bár azt nem bánjuk, ha most kapunk egy kis időt a szusszanásra…” – tette hozzá Fluor.

Deego, aki bő 15 éve meghatározó alakja a magyar rapzenének, más okokból (is) imádja a projektet: „Egészen hihetetlen, hogyan hajtja a Pilvaker a fiatalabbakat az irodalom felé, iszonyúan sok pozitív visszajelzés érkezik diákoktól, akik sokkal könnyebben tanultak verseket, és tanároktól, akik látják, hogy mennyivel nyitottabbak a tanítványaik a költészetre. Ez eszméletlen jó érzés! Szerintem nincs olyan közöttünk, aki ne lenne erre büszke. Az is látszik, hogy a rap műfajának előtérben tartásához is bőven hozzájárul a Pilvaker, vannak, akik a közös dalaink hatására kezdtek el rappelni, tehetségesek is, és nagyon jó lenne, ha ez még éveken keresztül így maradna!”

Azért 2018-ban is számíthatunk a szavak forradalmára

Ha a Pilvaker-csapaton múlik, ez így is lesz! Ugyan 2018-ban nem egy színházi produkcióban tér vissza, hanem olyan módokon, amelyekkel a közönség is bevonódhat a szavak forradalmába, de hogy pontosan hogyan, az egyelőre titok. Az viszont teljesen biztos, hogy mindenki készülhet, aki a betűk jó barátja és a szó bizalmasa. A jövő év egyébként több meglepetést is hoz majd a rajongók számára, 2019-ben pedig minden eddiginél erősebb programmal tér majd vissza a show! A Red Bull Pilvaker tehát egyáltalán nem tűnik el, nem lett füstbe ment terv, hanem valami igazán naggyá válik 2019. március 15-én, és addig is igyekszik talpra állítani a magyarokat, úgy, ahogy eddig. Tiszta szívvel.