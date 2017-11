5 hely a belvárosban, ahol jól lakhatsz ebédidőben

Sokaknak ismerős szituáció lehet, hogy ebédidő előtt tanácstalanul böngészünk a neten, hol is kéne beszerezni az ételünket. Hogyha te sem az a konyhatündér típus vagy, aki megfőzi magának az ebédet és inkább étterembe jársz étkezni, mutatunk 5 olyan belvárosi helyet, ahol remek ebédmenükkel várnak.

Anker’t

Az Anker’tről elsőként talán nem az ebéd jut az eszedbe, hanem az esti iszogatások meg bulizások. Pedig a romkocsma napközben, főleg déltájt sem ürül ki, ekkor is érdemes ide betérned. Háromfogásos ebédmenüjük csak 1590 forintba kerül, ráadásul a többféle variációk közül te magad válogathatod össze, hogy az előételedet milyen főétellel illetve desszerttel összepárosítva szeretnéd elfogyasztani.

Konyha

Bár a Madách téri Konyha cseppet sem emlékeztet minket a nagyi konyhájára, attól még tökéletes választás az ebéded elköltéséhez. Kétfogásos ebédmenüjük 1850 forintba kerül, ha pedig desszertet is kérsz hozzá (megéri), 2150 forintot kell fizetned. Ha egy igazán különleges hangulatban elfogyasztani az ételed, menj fel a Konyha emeletére, ahol kényelmesen bekuporodhatsz az egyik sarokba, ahonnan remek kilátás nyílik a térre és a szomszédos utcácskákra.

Napos oldal

A Jókai utcában megbújó Napos oldal egy remek hangulatú vegetáriánus étterem, ahol a húsimádók is jól lakhatnak, mivel zöldséges finomságaiknak elég nehéz ellenállni – de szerencsére mi nem is akarunk így tenni. A levesből és főételből álló menüt hétfőtől szombatig kérheted. Ha gyorsan sikerült megenned az ételed, vagy egy hosszabb ebédszünetet is engedélyezel magadnak, kóstold meg a süteményeiket is, szomjoltónak pedig ajánljuk a teáikat.

Terv Presszó

A belváros szívében fészkelő, hívogató Terv Presszó története messzire nyúlik vissza. Először 1954-ben nyitotta ki kapuit, és egy szempillantás alatt a közelben lakók és a művészvilág képviselőinek találkozási pontjává nőtte ki magát. Vonzereje azóta sem csökkent, sőt, újabb rajongókra talált a hely a Budapestet elözönlő turisták személyében, akik az otthonos hangulat és magyaros ízek miatt keresik fel a helyet előszeretettel, többek között ebédidőben, amikor remek ebéd menüvel vár a hely.

Fricska

Zárjuk a sort egy igazán különleges hellyel, a Fricska Gasztropubbal, ahol az ízlelőbimbóid a mennyországban fognak járni. A 12:00 és 15:00 között rendelhető ebédmenü két- és háromfogásos változatban is elérhető, előbbi 2450, utóbbi 2650 forintba kerül. A Fricskánál is több opció közül választhatsz a fogások tekintetében, melyek közül az egyik általában egy húsmentes főételt takar. Az sem baj, ha lecsúsztál az ebédről, 19:00 és 23:00 között hasonlóan kiadós vacsoramenüvel várnak.