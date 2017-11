First – sörök között az első

“Sörös vagy boros vagy?” Ez egy nagyon rossz kérdés. Hiszen miért is kéne választani a két ital között? Bár Magyarországot gyakran emlegetik boros népnek, legalább ennyire kedveljük a sört is. Főleg, mióta pár éve nálunk is kezdetét vette a sörforradalom, és szép lassan megjelentek a kézművessörözők olyan italokkal, melyek új szintre emelték a sörkultúrát. Erre példa a First Craft Beer & BBQ, ahol teljességgel újjászületett a sörfogyasztás fogalma.

Hiszed vagy sem, több ezer sör- és malátafajta létezik a világon, így a sörök világa is legalább annyira sokszínű és változatos, mint a boroké. Bár a First Craft Beer & BBQ-ben elképesztő választékkal találjuk szembe magunkat (200-féle üveges sör és 19-féle csapolt sör közül válogathatunk), nem kell zavarba jönnünk, itt a csapos a legjobb barátunk, aki segít útba igazítani.

“A sör utolsó állomása a kocsmárosnál van. Hiába készítettünk egy remek sört, hogyha a kocsmáros nincs képben, és nem tud a vendég kérdéseire válaszolni vagy olyan sört ajánlani, ami ízlik neki. Edukálni kell bártulajdonosokat és a vendégeket is”

– mondja Venyercsán Péter, brand manager.

Pétertől valóban sok okosságot megtudtunk, míg a Firstben ettünk és ittunk. Például azt is, hogy a dobozos sör sokkal jobb választás az üvegesnél. Mivel az előbbi csomagolása nem átlátszó, az italt nem éri fény, így megtartja a frissességét.

A First Dob utcai sörbárja az újpesti látványsörfőzdéjük után nyílt meg, alig egy hónapja. Belvárosi székhelyük, a First Craftbeer & BBQ a bulinegyed fiataljai mellett a külföldieket célozza be.

Az edukáció szó Péter egyik kedvenc szava: a söröknek tényleg szinte saját tudománya van, legalábbis a Firstben ülve úgy tűnik. A pult fölötti táblára fel vannak írva a csapolt sörök, mellettük pedig az áruk is szerepel. Ám nemcsak az egykorsónyi (4 dl) árukat tüntetik fel, hanem az is, hogy egy deci mennyit kóstál. Ez azért is van így, hogy a vendégek tudjanak kísérletezni, minél többfajta sört meg tudjanak kóstolni.

Hogyha erre szánnád a fejed (mármint a kísérletezésre), feltétlenül ki kell próbálnod a sörkoktélokat, melyeket mind Német Gábor kreált. A koktélok alapja minden esetben First sör, amit Gábor például levendulával, mézzel, ginnel és tonikkal kever (ez az Eden nevű koktél).

A First étlapja is érdemel néhány szót, főleg, hogy remek hamburgereik vannak. Mi az Angus Burgert kóstoltuk meg, amit a Joppie szósz és a bacon tesz remek ízélménnyé. Az étlap különlegessége, hogy az ételek mellett azt is feltüntetik, hogy milyen sör passzol hozzá.

A mi kedvenc sörünk egy sötét színű porter volt, aminek az íze kicsit sem hasonlított egy átlagos sörére. Édeskés, kávés-kólás ízű ital volt, amit csak apró kortyokban érdemes fogyasztani, hogy minden cseppjét alaposan megízlelhessük és kiélvezhessünk.

A Firstnél két dolog is versenyez az első helyért. Egyrészt nyilvánvalóan a sörök, melyekből csak a legjobbakat kaphatjuk, másrészt pedig a betérő vendégek, akiket elsőosztályú kiszolgálásban (pontosabban edukálásban) részesítenek, hogy azok is kis sörszakértőként távozzanak innen, akik az első First-élményük előtt még azt sem tudták, mi az IPA.