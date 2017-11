500 szívet rejtettek el Budapesten – Te megtalálod őket?

Közeledik a Valentin-nap, ami a fővárost sem kerüli el. A szeretettől túlhevült időszak első hírhozója, pontosabban hírhozói pedig már meg is jelentek a láthatáron, 500 horgolt szív formájában.

A Topy világa bloggerének különleges Valentin-napi hagyománya van: horgolt szíveket készít a szerelmesek napjára, és a város különböző pontjain rejti el őket. Tavaly még csak 100, idén viszont már 500 darabot horgolt, hogy minden kerületbe eljuttathasson legalább pár darabot.



Bellai Marina, blogger Facebook-oldalán számolt be a különleges akciójáról, egy youtube-os videóban pedig még azt is megmutatta, hogyan készítette el az apró szívecskéket. Marina főprofiljába egyébként inkább a horgolt macik tartoznak, de ha már egyszer évente egy napot a szerelmeseknek szentelünk, ő is átállt egy időre a szívecskék készítésére.

A lány célja, hogy megmutassa: kedvesnek lenni és örömet szerezni jó dolog, ami mi is csak teljes vállszélességgel támogatni tudunk.

Fotó: Topy Világa Facebook-oldal