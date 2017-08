Ellenállhatatlan tésztaétel a nyárestékhez

Nehéz a sorsa a vegáknak, ha húsevőkhöz hívják őket vendégségbe. Valahogy én is leblokkolok, egyszerűen maga a cimke, hogy vegetaránus, korlátozza a képzelőerőmet, miközben nap, mint nap számtalan húsmentes étel kerül ki a kezeim közül. Ha nálunk valaki vega ételre vágyik, sokminden közül választhat, rizottók, közel-keleti ételek hada, és persze tészták is sorakoznak a repertoátomban. A rántott sajtot száműztem, és tudom, hogy a tészták közhelyesek, de mégis, a variációs lehetőségek végtelenek, a vega mellett megfér a hússal kiegészített változat, sőt, akár a vegán elkészítési mód is, ezért sokszor főzök ilyet is.

Mutatok is egy ilyen tésztát, ami eredendően vegetariánus, de egy kis változtatással lehet vegán is. És persze ha vegán tésztaételt szeretnénk, akkor mellőzzük a tojásos tésztát is. Egyébként ez a krémes, szószos étel mindennemű tejszín, vagy tejtermék nélkül lesz ilyen ellenállhatatlan.

Kukoricakrémes tészta égetett újhagymával

Hozzávalók:

2 ek olívaolaj

1 kis vöröshagyma apróra vágva

2 nagy cső kukorica, kb. 25 dkg kukorica

só, bors

4 újhagyma megtisztítva

½ kg friss vagy száraztészta, tagliatelle, spagetti, stb.

parmezán a tálaláshoz

Elkészítés:

1 ek olajat hevíts egy serpenyőben, majd dobd rá a hagymát és párold 3-4 percig, míg puha lesz. Add hozzá a kukorica nagy részét – kb. 5 dkg-ot tegyél félre – , és 4 ek vizet is. Párold, míg a kukorica is megpuhul, majd tedd turmixba, sózd, borsozd, és turmixold teljesen simára. Tegyél fel sós vizet forrni, majd kezdd el főzni a tésztát. A forró serpenyőben, további olaj hozzáadása nélkül pirítsd körbe a megtisztított újhagymákat. Akkor lesz igazán ízes, ha helyenként rendesen meg is ég, úgyhogy csak bátran. Ha kész, aprítsd fel, és a maradék olajon tedd vissza a serpenyőbe a félretett kuoricával együtt. Ha átmelegedett, add hozzá a kukoricakrémet, és főzd kb 2 percig. Adj hozzá a tészta főzőlevéből kb. 5-6 evőkanálnyit, majd a leszűrt tésztát is, sózd, borsozd, ha szükséges, alaposan keverd össze, és tálald parmezánnal vagy anélkül a tetején.

A receptért köszönet Horvát Sára bloggernek. További remek recepteket az Ízes Élet honlapján találsz.