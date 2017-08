Stephen King nem panaszkodhat: egy újabb könyvét dolgozzák fel

Nagyon bejött Stephen Kingnek az élet. Két könyvét is mozivászonra viszik idén, az egyiket, A Setét Tornyot már láthatjuk is, de az ennél sokkal ígéretesebbnek tűnő, vérfagyasztó bohócról szóló Az-ra még várnunk kell néhány hetet. Az író rajongói örülhetnek, itt ugyanis még nem ér véget a történet: egy harmadik King-könyvet is feldolgoztak idén. A Mr. Mercedest sorozat formájában nézheted meg, már holnaptól.

Ezúttal nem egy vérfagyasztó horrorról, hanem egy krimiről van szó. A Mr. Mercedes egy őrült ámokfutóról szól, aki egy kora reggel szándékosan az állásközvetítő előtt ácsorgó emberek közé hajt. Amikor a nyugalmazott rendőrtiszt, Bill Hodges ijesztő leveleket kap a “Mercedeses gyilkostól” tudja, hogy rá vár a feladat, hogy megállítsa a gyilkost, újra munkába kell állnia.

A film premierje holnap lesz az Audience Networkön.