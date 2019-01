Stephen King egyszerűen nem tud rossz könyvet írni

Stephen King egy dologhoz kifogástalanul ért: úgy ismeri az emberi lélek legmélyebb bugyrait és félelmeit, mint a saját tenyerét. Ezt a tudását pedig arra használja, hogy vérfagyasztóan félelmetes krimiket írjon, ami nemcsak az ijesztgetésről szól: fájdalmasan gondolatébresztően ábrázolja az emberi természet árnyoldalait.

Ha egy Stepen King-könyvet a kezünkbe veszünk, van néhány összetevő, amire biztosan számíthatunk: aprólékos karakterábrázolásokra, egy művészi válságban, kiadója követeléseitől szenvedő íróra, egy csendesnek látszó, ám a valóságban a felszín alatt annál fortyogóbb városra, a szereplők közötti bonyolult viszonyokra és persze valamilyen természetfölötti/földöntúli/ördögi/megmagyarázhatatlan jelenségre.

Ebből a fegyvertárából építkezett King a nemrégiben újra kiadott Borzalmak városában is. Főhősünk, Matt Burke visszatért gyerekkora színhelyére, Salem’s Lotba. Nem a boldog nosztalgiázás égett kereste fel a helyet: könyvet akar írni a város egyik félelmetes, rejtélyekkel övezett házáról, a Marsten-házról, ahol gyerekkorában horrorisztikus jelenettel szembesült: saját szemeivel látta a felakasztott tulajdonost.

Ahogy az Stephen Kingre jellemző, a szereplők kész garmadájával vezeti be a történetbe az olvasót. Amit nagyon is jól tesz, hiszen a különböző karakterek mind újabb színt visznek a történetbe, összetettebbé és mélyebbé teszik a sztorit, arról nem is beszélve, hogy a több szálon futó esemény mindegyik dimenziója tartogat izgalmakat.

Matt hamar belopja magát a fiatal szépség, Susan szívébe, ám hamar rá kell jönnie az írónak, hogy nem mindenki osztja Susan lelkesedését: vannak, akik kifejezetten ellenszenvesnek, sőt, gyanúsnak tartja őt.

Nem minden ok nélkül: Matt érkezésével egy időben ugyanis két nem éppen bizalomgerjesztő férfi érkezett a városba, hogy bútorboltot nyissanak. Hármójuk érkezése után rejtélyes dolgok történnek a városban. Amikor egy testvérpár este elindul, hogy meglátogassák a barátjukat, egyikük útközben eltűnik, a báty pedig napokkal később meghal. És itt a rejtélyes halálesetek sora még nem ér véget…

Matt számára hamarosan kiderül, hogy a rejtélyek megoldása a hírhedt Marsten-házba rejlik.

De vajon hány életet követel még, hogy legyőzzék a városba költöző gonoszt?

Bár a Borzalmak városa több ponton is emlékeztet a szerző egyéb műveire (például az Azra vagy a Tóparti kísértetek) Stephen King ismét bebizonyította, hogy a már jól bejáratot eszköztárával is újra és újra le tud nyűgözni minket.

Ilyen borongós, téli napokon pedig elképzelni sem tudnánk jobb olvasnivalót a Borzalmak városánál.