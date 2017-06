7 tipp, hogy környezettudatosabb legyél

1972 óta június 5-én tartjuk a környezetvédelmi világnapot. Az esemény célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a környezetszennyezés veszélyeire, és megismertessék az embereket a környezettudatos szemléletettel. Ebben segítünk most mi is 7 apró trükkel, amitől zöldebbé tehetjük a környezetünket.

Mondj le a palackozott ásványvízről!

Csak Amerikában évente 30 milliárd palackos ásványvizet adnak el, aminek mindössze 20%-át használják újra, a többi pedig a szeméttelepen landol. Emellett arról sem érdemes elfelejtkezni, hogy az ásványvizek többsége alig, vagy semmivel sem jobb minőségű, mint lakásunk csapjából folyó víz.

Használd a lábad!

Próbálj meg minél több helyre gyalog eljutni, vagy ha nagyon lusta vagy, akkor ne gyalogolj, hanem biciklizz, de ha teheted, semmiképp se közlekedj kocsival. Inkább válaszd helyette a tömegközlekedést, ha nem szeretnél egy szmogban úszó városban élni.

Vásárolj okosan!

Mivel a háztartási hulladék legnagyobb részét az élelmiszerek teszik ki, fontos, hogy tényleg csak azt vegyük meg, amire szükségünk van, és amit meg is fogunk enni – vagyis ne vásároljunk valamiből hatalmas mennyiségeket, csak azért, mert le van értékelve, hogy a végén ránk romoljon és a szemetesben kössön ki.

Ne legyél kütyü-mániás!

Nemcsak a pénztárcád, de a természet is sokkal jobban jár, ha nem cseréled le havonta a mobilodat. Nem érdemes állandóan a legújabb mobiltrendeket és technikai újdonságokat követned és megvásárolnod őket, a leselejtezett elektronikai készülékeid ugyanis mind-mind ártalmasak a környezetre.

Spórolj a vízzel!

Hiszen vannak olyan földrészek, ahol a víz szinte kincsnek számít. Ne zuhanyozás közben éld ki titkolt énekesi ambícióidat, tusolj le gyorsan, hogy vizet és pénzt spórolhass. Hasonló okokból a ruhák mosásakor is érdemesebb a rövidebb programokat választanod, ha pedig az esővizet is összegyűjtöd, a virágok öntözővizét is meg tudod oldani zölden és okosan.

Mellőzd a mesterséges adalékanyagokat!

Próbálj meg olyan élelmiszereket vásárolni, melyek nem nyüzsögnek a mesterséges adalékanyagoktól. Az organikus élelmiszerek nemcsak egészségesebbek, de elkészítésük sem károsította a környezetet.

Mutass példát!

A végére hagytuk a legfontosabb tanácsunkat: ha megfogadod a fenti tippeket, igazi környezettudatos egyénné válhatsz, aki pozitív példát mutat a környezetének. Ennél többet pedig aligha tehetnél a környezeted megóvása érdekében.