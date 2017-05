Ki kerül idén a Nagy-Szín-Padra?

Idén már negyedik alkalommal indul a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös tehetségmutató versenye, a Nagy-Szín-Pad! Ezúttal nyolc zenekar és előadó verseng a rendkívül rangos díjakért. A résztvevők kivétel nélkül meghívást kapnak a legnagyobb hazai fesztiválokra, a győztes a nagyszínpadokon szerepelhet, és az előadók közül valaki Magyarországot képviselheti a 2017-es Eurosonic Festivalon, Hollandiában.

Mi az a Nagy-Szín-Pad?

A Nagy-Szín-Pad! célja, hogy már ismert, népszerű, rendszeresen koncertező, fesztiválokon szereplő és a Petőfi Rádió műsoraiban is gyakran jelenlévő zenekarokat, előadókat a jelenleginél jóval nagyobb ismertséghez segítsen. “A ‘tehetségmutató’ elnevezés nem véletlen: nem felfedezni kívánunk, hanem olyan művészeknek szeretnénk nagyobb teret engedni, akik mellett a közönség egy része már letette a voksát. Mi őket akarjuk megmutatni egy szélesebb rétegnek, mert az eddigi dalaik, koncertjeik alapján úgy gondoljuk, képesek lennének megállni a helyüket a legnagyobb hazai fesztiválok nagyszínpadain, és akár külföldön is.” – mondta Lobenwein Norbert, alapító-főszervező. “A Nagy-Szín-Pad! verseny, de kizárólag nyertesei vannak, hiszen minden résztvevője óriási lehetőségekhez jut, amelyek kihasználásával rövid időn belül új, magasabb szintre léphet” – tette hozzá Fülöp Zoltán, a másik főszervező.

A tét

Az elődöntő résztvevői meghívást kapnak a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand Fesztivál és a MOL Nagyon Balaton rendezvényei mellett a Campus Fesztiválra és az Akvárium Klubba is.

A döntő résztvevői közül a díjak felajánlói választják majd ki azt a produkciót, amely az MTVA jóvoltából Magyarországot képviselheti a 2018-as Eurosonic Festivalon, Hollandiában, illetve előzenekarként léphet fel a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelten fontos eseményén, és a siófoki PLÁZS nyitókoncertjén is fellép majd, a Halott Pénzzel együtt.

A Nagy-Szín-Pad! 2017-es győztese idén a felsorolt fesztiválok nagyszínpadain koncertezhet, lehetősége nyílik egy videoklip elkészítésére, és meghívást kap a Petőfi Zenei Díj nagyszabású showműsorába is.

Idén Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye, a Budapest Park is csatlakozik a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutatóhoz: a 10.000 nézőt befogadó nagyszínpaduk szintén helyet ad majd a verseny győztesének a bemutatkozásra. “A Budapest Park mindig is segített a feltörekvő zenekaroknak, “vendégzenekari programjával” örömmel támogatta az új zenei tehetségeket” – mondta Pálffy András, a Budapest Park alapítója, aki idén a szakmai zsűri egyik tagjaként véleményezi majd a résztvevőket.

Kövesd élőben!

A Petőfi Rádió, a Petőfi TV és a petofilive.hu kiemelt figyelemmel kíséri nemcsak a Nagy-Szín-Pad!-on bemutatkozó produkciókat, de magát a versenyt is. „A Petőfi Rádió fölfrissítése és az elmúlt év bizonyította, hogy óriási igény van a minőségi magyar könnyűzenére. Leghallgatottabb magyar zenei rádióként továbbra is kiemelt feladatunk a zenei tehetségek bemutatása, felkarolása, ennek pedig az egyik legjobb fóruma a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató fesztivál. Örülünk, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően az idei évben is újabb, a jövőben meghatározó zenei szereplőket segíthetünk fel a magyar zene nagyszínpadára” – mondta el Pető Zoltán, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.

A Petőfi TV-ben, a www.petofilive.hu-n, és a Nagy-Szín-Pad! hivatalos oldalán (www.nagyszinpad.com), élőben is nézhetők lesznek a koncertek, rengeteg exkluzív interjúval, izgalmas összeállítással készülnek bemutatni a résztvevő előadókat, valamint betekintést engednek a kulisszák mögötti munkálatokba, és a szakmai zsűri véleményének is teret engednek majd.

A szavazás menete

A közönség az elődöntők napjain este 8-tól másnap este 8-ig szavazhat az aznap fellépő két zenekarra, három platformon: SMS-ben (egy telefonszámról 5 SMS/nap), online, a nagyszinpad.com-on, és Instagramon.

A közönség mellet a szakmai zsűri tagjai is pontozzák az előadókat.

A közönség és a zsűri szavazatok összesítésével (melyek 50-50% arányban számítanak) kapjuk meg a 3 továbbjutó zenekart, személyüket május 24-én reggel jelentik be a Petőfi Rádióban. Ekkor újraindul a szavazás a 3 döntősre, akikre egészen a döntő végéig lehet szavazni.

A végeredményt már csak a közönség alakítja: az ő voksaikat a szavazás élő adásbeli lezárása után összesítik, és bejelentik a Nagy-Szín-Pad! idei győztesét.