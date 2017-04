Jennifer Lawrence magyar punkzenekar klipjében debütál

Azt már tudjuk, hogy nagyjából egy hete ilyenkor a Vittulában engedte el magát a világhírű színésznő, arról azonban fogalmunk sem volt egészen idáig, hogy minderről videoklip is készült.

Ma jelent meg ugyanis a Veszélyes F*szfej nevet viselő feltörekvő punkbanda Tavaszterror c. számához készült videoklip a Recorderen, amelyet éppen aznap este forgattak a pesti kocsmában, amikor J-Law is megmutatta ott magát. A klip végén jól láthatóan feltűnik, amint egy fekete terepjáróból száll ki, de a szemfülesek a videó közepén is kiszúrhatják – írta meg a 444.hu.