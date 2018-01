Új klippel indítja az évet Justin Timberlake

Justin Timberlake alaposan kinőtte magát az ’N Sync óta, és jó ideje a legtehetségesebb zenészek között tartják számon, mellesleg színésznek sem utolsó, arról pedig már ne is beszéljünk, hogy kiváló üzletember. Legutóbbi lemeze 2013-ban jelent meg The 20/20 Experience címmel, és a rajongók végre ismét örülhetnek, ugyanis negyedik stúdióalbuma érkezik idén, Man of the Woods címmel. A korongról pedig meg is érkezett az első kislemez.

Egyes vélemények szerint a klip éppen arról szól, hogy a valódi előadók szép lassan eltűnnek, és ez a közönségnek már fel sem tűnik, Justin Timberlake pedig azt kívánja demonstrálni a videóval, hogy a Man of the Woods éppen azt bizonyítja majd, hogy ő a mai napig hús-vér előadó, igazi zenével, aki továbbra is kapcsolódni szeretne közönségével.

Ti mit gondoltok?