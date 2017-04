5 vidéki úti cél a húsvéti hétvégére

A húsvét nemcsak a locsolkodásról szól: a tavasz is ekkor ér a legszebb időszakába, amikor minden virágba borul és kedvünk támad felfedezni a természetet, messze a fővárostól. 5 olyan vidéki helyszínt gyűjtöttünk össze, amelyet érdemes felkeresned a húsvéti hétvégén. Ha húsvétozni akarsz azért, ha pedig el akarsz felejtkezni az egész ünnepi hacacáréról, azért.

Szentendrei Skanzen

A szentendrei nyitott múzeumban húsvétkor elmerülhetsz a magyar ünnepi tradíciókban. A helyi templomban ünnepi misét tartanak, a néphagyományőrző csoportok pedig bemutatják a régi magyar hagyományokat, és megtapasztalhatod, milyen volt, amikor még nem kölnivel, hanem szódásszifonnal locsolták a lányokat. Az ország rengeteg pontjairól érkeznek a művészek, kézművesek és zenészek, hogy a különböző néptájak szokásait és hagyományait is megismerhessék az erre tévedők.

Hollókő

Nem hiába iktatta az UNESCO Világörökség részévé Hollókövet: húsvét idején itt szinte életre kelnek az ünnepi hagyományok. Április 15-e és 17-e között különleges ünnepi fesztivált tartanak Hollókőn, amiért hidd el, érdemes több órát leutaznod a fővárosból. Kicsik és nagyok, fiatalok és öregek együtt ápolják a keresztény magyar hagyományokat. Nagyhét szombatján a palóc kézműves termékeké a főszerep, vasárnap és hétfőn pedig olyan fellépők szórakoztatják a jelenlévőket, mint a Csík zenekar vagy a Kerekes Band, és természetesen a tojásfestés és a locsolkodás sem marad ki a fesztivál programjából.

Grassalkovich Kastély, Gödöllő

Április 16-án és 17-én Erzsébet királyné kedvenc magyarországi helye, Gödöllő is húsvéti gúnyát ölt. A csodálatos barokk kastély megnyitja a kapuit és tortakóstolóval, bábjátékkal és lóversennyel fogadja az ide érkezőket. Ezenkívül kézműves és virágkötő foglalkozások is színesítik az idei húsvéti programjaikat. Ha stílusosan szeretnél érkezni, menj a Nyugati Pályaudvarról induló nosztalgiavonattal.

Szigligeti vár

A 13. században épült vár már önmagában is elég okot ad, hogy felkeressük Szigligetet, de húsvét tájékán van már néhány plusz okunk, hogy miért gyere ide. Ekkor van a vár tavaszi “évadnyitója”, amikor újra élettel telnek meg a falak: a hagyományőrző katonai bemutatók könnyen lekötik a figyelmünket, de ha mégsem, szórakozhatunk a népzenei előadásokon vagy megcsodálhatjuk a solymász madarait.

Hajdúszoboszló

Ha a húsvéti hosszú hétvégén szeretnél elfelejtkezni az egész ünnepi témáról, nem akarsz húsvéti tojásokat készíteni, vagy éppen begyűjteni őket, vonulj ki a világból, vagy legalábbis a főváros 200 km-es vonzásköréből, és meg se állh Hajdúszobolóig, ahol több opció közül is válogathatsz, ha lazítani szeretnél. Élményfürdőbe, gyógyfürdőbe és aquaparkba is mehetsz, de akár egy vízibiciklire is felpattanhatsz. Bárhogy is dönts, nem úszod meg szárazon és szórakozás nélkül.