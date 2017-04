Dokumentumfilm készült Heath Ledgerről

Több mint 9 éve, hogy Heath Ledger meghalt. Halálának 10. évfordulója felé közeledve a Spike TV és a Network Entertainment’s egy dokumentumfilmet készít a színészről, melyhez Heath saját, eddig még sosem látott filmfelvételeket is felhasználtak.

Heath Ledger életének igaz történetét ismerhetjük meg, ha elkészül az I am Heath Ledger című dokumentumfilm, melyben a színész több barátja és kollégája is megszólal, írja az EW.

“Mindig is rendező akart lenni, a színészkedés csak az idáig vezető út volt”

– nyilatkozta Trevor DiCarlo, a színész gyerekkori barátja. Állítása a dokumentumfilmből is ki fog derülni, mivel rengeteg, Heath által készített videót láthatunk majd benne.

A filmben megemlékeznek Heath legnagyobb szerepeiről, kezdve a 10 dolog, amit utálok benned című filmtől a legendássá vált Joker-alakításáig.

“Hírnevet akart, majd miután megszerezte, már nem akarta”

– mondta Matt Amato, filmgyáros.

Ledger 2008 januárjában halt meg, drogtúladagolásban. Korábban már készült egy film az életéről: a Too Youg To Die, melyet Netflixen bármikor megnézhetsz. Az I am Heath Ledgert a Tribeca Film Fesztiválon mutatják be, április 23-án.