Dokumentumfilm-sorozat készül a Vuk alkotója, Fekete István életútjáról

Sokan ismerjük Vuk, Matula bácsi, Kele, Lutra és Tutajos történetét, de megalkotójuk, a 121 éve született Fekete István életművét már kevésbé. Ebből az alkalomból készül dokumentumfilm-sorozat az író teljes életútjáról és munkásságáról.

A Fekete István életművét feldolgozó dokumentumfilm-sorozat szakértők és történészek bevonásával készül, a sorozatban megszólal többek között Bodó Imre helytörténész, Fekete István-kutató és Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke is. A dokumentumfilm az író életútjában meghatározó szerepet betöltő helyszíneket is sorra végigjárja, szülőhelyét Göllét, Kaposvárt, Mezőkövesdet, Ajkát, Bakócát és Budapestet is.

Várhatóan nyár elejére készülnek el a film nyersanyagai, amelyekből aztán 52 perces filmek készülnek Babay János rendezésében.

Forrás: hírbalaton.hu

