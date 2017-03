A Rubik-kockát akadálymentesíti vakok számára a SCI-ndikátor nyertese

Tegnap este hirdették ki az első országos tudománykommunikációs verseny, a SCI-ndikátor díjazottjait. A fődíjat Muhi Kristóf mérnök- informatikus vehette át, aki a vakok és gyengénlátók részére készült dombornyomott Rubik-kockához készített képfeldolgozással működő mobil applikációt, amely a kirakáshoz vezető utat teszi elsajátíthatóvá hangos instrukciók segítségével.

Az élményt és a játékot a gyengén látó vagy vak emberek számára akadálymentesíteni nem csak jó ügy, de fontos tudományos feladat is. Erről győzte meg a szakember tegnap este a zsűrit, a jelenleg teszt fázisban működő applikáció nyilvános bemutatójával, és nyerte meg a 2017-es SCI-ndikátor fődíját. Kristóf egy abból a 12 fiatal kutatóból, akik vállalták, hogy az egyetemi képzésből hiányzó készségekre tesznek szert, és megtanulnak közérthetően és szórakoztatóan beszélni tudományos területükről – úgy hogy azt más szakmák vagy laikus is megértse. A SCI-ndikátor döntőjébe jutott fiatalok március 30-án az Állatkert Csillagterében mutatták be, hogy mire jutottak az elmúlt hetekben filmes- és kommunikációs szakemberek segítségével. A versenybe hét fiú mellett öt lány is bekerült, ami azért is nagyon fontos, mert a természettudományos szakmát választó nők esetében különösen nagy szükség van jól látható példaképekre. A versenybe került lányok közül korábban többen is tapasztalták, hogy az egyetemi képzés során megpróbálták őket eltántorítani a tudományos pályától.

Muhi Kristóf, az Év SCI-ndikátora a verseny fővédnökének, Bogyay Katalin ENSZ-nagykövetnek meghívására részt vehet a Science for Peace rendezvényen New Yorkban, amelyet a Magyar Tudományos Akadémiával és Sumaya jordániai hercegnővel közösen szervez Magyarország Állandó ENSZ Képviselete. Az áprilisi jordán-magyar esemény a tudománynak a béke építésében játszott szerepét mutatja be, valamint üzeneteket fogalmaz meg a soron következő Tudományos Világfórum előkészítéséhez.

A második helyezett Takács Ádám fizikus lett, akinek területe a világunkat felépítő részecskék keletkezésének megértése, a harmadik pedig Solymosi Anita gépészmérnök, aki kutatócsoportjával egy alumínium-hab vázas motort fejlesztett ki. Mindketten kiutazást nyertek a római Maker Faire kiállításra a Nők a Tudományban Egyesület jóvoltából.

A SCI-ndikátor verseny döntőjén a közönség is szavazhatott a kedvencére: a megjelent publikum Farkas Alexandra előadását ítélte a legjobbnak, aki egy védett faj, a dunavirágok megmentéséről mutatott be filmet.

Fontos célkitűzése volt a versenynek, hogy az egyetemisták kilépjenek a laboratóriumból és támogatókat találjanak, hiszen így közelebb kerülhetnek terveik megvalósításához, és mind a tudományos pályán, mind a versenyszférában érvényesülni tudjanak. Számos felajánlás érkezett az üzleti és akadémiai szférából. A CERN Svájci Központjába, a világ legnagyobb részecskegyorsító fellegvárába, Galambos Máté, a kvantuminformáció ábrázolásával foglalkozó mérnök-informatikus kapott meghívást az MTA Energiatudományi Központjának jóvoltából. Novák Emil mechatronikai mérnökhallgató, aki robotok építésével foglalkozik az Evosoft mentorprogramjában vehet részt. Halasi Valentina, az emberek gondolataiban előforduló mintákat feltérképező matematikust a Ustream – an IBM Company egy hónapos szakmai gyakorlatra várja budapesti fejlesztőközpontjába. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Innotrade mentor-programjába Korhecz Lilla, a formatervezést és az épületgépészetet egy design-radiátorban egyesítő kutató kapott felvételt. Több versenyző is elsajátíthatja a Google marketing elméleti és gyakorlati rejtelmeit a Google Ground felajánlásában és VIP meghívót kap a budapesti CRAFT Konferenciára, amelyet a magyar IT szektor legsikeresebb szereplői szerveznek. A nyertesek bemutatkozhatnak az MTA által szervezett 2017. évi Magyar Tudomány Ünnepén, valamint a verseny végeztével továbbra is élvezhetik a Szertár tudománykommunikációs blog pártfogását.