Itt az április! – Hétvégi programajánló

Ezen a hétvégén már a tavasz második hónapját élvezhetjük, rengeteg április elsejei bolondos programmal. Most is összegyűjtöttük a legjobb hétvégi eseményeket a városban, úgyhogy csütörtöktől vasárnapig egyetlen unalmas perced sem lesz, ha ránk hallgatsz.

Csütörtök – március 30.

Barrio Latino Style Salsa Night – Buddha Bar Budapest – 20:00

Ünnepeld meg a március egy felejthetetlen salsa partival! A pezsgő muzsika, melyről a latin ritmusok ismerője, Mario Ochoa gondoskodik Kuba világába repít. Pezsdítsd fel a csütörtök estédet a csodálatos Buddha-Bárban, és tölts egy emlékezetes estét ezen a helyen.

Részletekért katt ide.

Retikül Női Irodalmi Szalon RS9+ – RS9 Színház – 19:00

Folytatódik a Retikül Női Irodalmi Szalon! Márciusban Elif Shafak: A város tükrei című regényét mutatják be. A 16. század végi Spanyolországban játszódó regény főszereplői az inkvizíció elől menekülő ibériai zsidók, akiket az oszmán Birodalom zsidó közösségei fogadtak be. A török származású írónő regénye egzotikus helyekre és izgalmas történelmi korokba kalauzol el bennünket. A regény Takáts Andrea (Takáts Andrea Színésznő Hivatalos Oldala)színésznő tolmácsolásában kel életre. Közreműködik Kardos Dániel, aki szefárd-zsidó és török zenét játszik majd.

Részleteket itt találsz.

Borok a fantázianév mögött teszt – 0.75 bistro – 19:00

Kóstold végig és pontozd a Nullhetvenöt kínálatát! Minden csütörtökön tematikus teszt a Nullhetvenötben, ahol végigkóstolhatsz 5 bort 2.500 Ft-ért. Olyan borokat kóstolunk melyek fantázianév mögé bújtak. Ez jelölhet egy házasítást, utalhat a bor stílusára vagy egyszerűen csak jó csengést biztosít. Az biztos, hogy nem csalódhatunk a minőségben.

További infókat itt találsz.

Harry Potter – Roxfort 2017-ben- Petófi Irodalmi Múzeum – 17:00

Túlzás nélkül állítható, hogy 1997-es megjelenése óta a Harry Potter-sorozat klasszikussá nőtte ki magát. Valószínű, hogy több magyar diák olvasta ezeket a könyveket az utóbbi 20 évben, mint például a Légy jó mindhaláligot. Mi is kíváncsiak lettünk rá, mi a HP-könyvek népszerűségének titka, ki hogyan olvassa ezeket a történeteket, milyen izgalmakat/buktatókat fedezhetnek fel 20 évvel Harry színre lépése után a mai olvasók?

További infókért varázsolt ide magad.

Ecommerce Expo Budapest 2017 – Lurdy Konferencia – és Rendezvényközpont 19:00-ig

Az Ecommerce Expo célja, hogy találkozási pontként, illetve kapcsolatépítésre alkalmas helyszínként szolgáljon a hazai e-kereskedelem résztvevői, valamint az e-kereskedelem iránt érdeklődő kis- és középvállalatok számára.

Több infóért kattints ide.

Péntek – március 31.

LÄRM Casino Rave //Jonas Kopp, Scalameriya // – LARM – 23:00

2016 végén az első CASINO RAVE-en csodálatos örvénylés ment végbe. Nem gondolkodtunk sokat azon, hogy folytatnunk kell a techno legzsigeribb kirakatba helyezését, vagyis azt a műfajt, amikor a fancy dekor és a ledvilágítású koktélpult nem tereli el a figyelmet a lényegről, hanem igazi indusztriális keretek, falak, kábelek vonzásában adunk a sújtólégrobbanásszerű élménynek.

További infókért katt ide.

Damien White – AGY – Bűvész Színház – 19:00

Most Damien White egyedülálló műsorában olyan érdekes tényeket tálal fel bűvész köntösbe bújtatva, ami minden bizonnyal ámulatba fog ejteni. Átélhetjük, hogy agyunk miként manipulálható, milyen módon fogja fel a körülötte lévő világot, és ami a legérdekesebb, hogy a bűvészek és mentalisták miként használják ki a sokak által nem ismert hihetetlen tulajdonságait.

Részletekért katt ide.

Chapman: Az 5 szeretetnyelv – az életre szóló szeretet titka – Budapest Congress Center – 14:00-tól és 18:00-tól

„Mi a szeretetnyelved?” Egyre kevesebben jönnek zavarba ettől a kérdéstől. Az öt szeretetnyelvet – az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés nyelvét – világszerte ismerik és használják. Az elmélet éppen 25 éve született meg, megalkotója az elismert párkapcsolati szakértő, Gary Chapman volt. Első könyve, Az 5 szeretetnyelv évekig vezette a New York Times bestsellerlistáját, több mint tizenegymillió példányban kelt el angol nyelven, és ötven nyelvre fordították már le.

Részletekért katt ide.

I Love Deep at Tesla – TESLA – 22:00

belváros szuperklubja a Tesla Budapest ad majd helyszínt az első rezidens éjszakánknak március 31-én, pénteken. A fellépőink régóta összekapcsolódnak az I Love Deeppel: Peter Makto ésChriss Ronson is szerepelt hosszabb-rövidebb ideig a házigazdák között. Az idei évben újra feltűnnek majd több rendezvényünkön is. Az idén 5. évfordulójukat ünneplő Chuck & Perge páros nem ismeretlen a budapesti partyzók előtt, ezúttal a bemelegítésért felelnek majd.

Továbbiakért sétálj el ide.

Grilleztél már a Szabadság téren? – Impostor/Baotiful OpenAir – BAOTIFUL – vasárnapig

Végre eljött az idő, hogy kibontsuk szárnyinkat és újra teljes pompánkban díszelegjünk: megnyitjuk az Impostorral közös belső udvarunkat!(!!!) A hónap utolsó napján grillezéssel, zenével, égbe meredéssel ünnepeljük a nagy átalakulást, akár egyből munka után is csatlakozhattok.

Részletekért katt ide.

Szombat – április 1.

Párnacsata nap – Hősök tere – 15:30

Nem vicc! Április elsején újra a Hősök terén leszünk, hogy összecsapjanak a párnák. Gyülekező 15:00-tól. Kezdés 15:30-kor a jelre. Játékszabályok:Puha párnát hozz! Csak párnás embert üss! A csata addig tart, ameddig tart. A fotósokra vigyázz!

Továbbiakért katt ide.

Hülyén járás – Deák tér – 16:30

A korábban nagy sikerű hülyén járásról emlékeznék meg. Egyedül is hajlandó vagyok kreatív, furcsa járásokat művelni, de annak csak örülök, ha csatlakoztok minél többen. Idén is benne lehetnénk a TV-ben. Korábban ez sikerült. Az lenne a legjobb, ha ez egyfajta hagyománnyá nőné ki magát, hogy április elsején hülyén járnánk. A Deák Ferenc tér templom előtti része elég forgalmas, korábban is itt jártam/jártunk hülyén. Nem kell feltétlenül vezényszóra. 16:30-tól bátran járhat mindenki úgy, ahogy akar…egy kicsit máshogy a megszokottnál.

Részletekért gyere ide (persze hülyén).

Mercedes-Benz Fashion Week Budapest FW17 – Ludwig Múzeum – 12:00

Idén tavasszal minden eddiginél közelebb kerül egymáshoz a divat és a kortárs művészet, hiszen a Mercedes-Benz Fashion Week Budapest számára a modern művészet központja, a Ludwig Múzeum ad otthont. Egy letisztult és modern környezetben 13 hazai tervező ősz-téli kollekcióját és számos kiegészítő tervező prezentációját tekintheti meg a közönség.

A teljes progiért kattints ide.

Wake-Up! Day 2017 – Sportcsarnok – 9:00

Képzelj el egy olyan napot, amely a stresszről, a rohanásról, és a bukásról szól! De – a szokásossal ellentétben – ez a nap egy örök élmény, és életed legmeghatározóbb, maradandó pozitív változását hozza! Egy olyan napot, melynek Te vagy a legfontosabb szereplője, miközben azokat az világsztárokat és hazai kiválóságokat hallgatod, akiket a Wake-Up! Day keretében hívtunk meg Magyarország egyik legnagyobb színpadára.

Részleteket itt találsz.

Vasárnap – április 2.

Happy Kids Sunday – Húsvéti készülődés – MOM Leroy – 11:00

Bár minden vasárnap egy kicsit gyereknap a MOM Leroyban, egy-egy alkalom különlegesebb a többinél. Ilyen volt például a mikulás, a farsang, és ilyen lesz a “HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS” is április 2-án is.Ezúttal a húsvétra készülnek a gyerekekkel egy kreatív workshop keretében. Vágunk, festünk, ragasztunk és sok nyuszis cukiságot készítenek.

Részletekért kattints ide.

Angel House a VÁSÁRkán! – Akvárium – 10:00

Itt olyan cuccokat találsz, amik kicsi és kicsit nagyobb gyerekeknek készülnek magyar készítők által, sok szeretettel és szuper hozzáértéssel. Gyere el Anyával, Apával, Tesóval, Nagyival, Papával, és vásároljatok legszebb és legjobb megismételhetetlen és egyetlen kedvenc játékot, ruhát, macit, színezőt, és még sok mást, azt is, ami Apa és Anya szerint egy Lurkónak fontos lehet.

Több infót itt találsz.

Társatakarok – Lurdy Konferencia – és Rendezvényközpont -10.00

Ez a tréning nem társkereső rendezvény.Nem fognak senkit bemutatni neked és téged sem fognak tárgyként mutogatni, hogy mások mustráljanak. Nem mutatják be a jó partit, de partiképessé tesznek, hogy megtaláld magadnak! A program összeállításában az a cél vezetett szervezőket, hogy minél többet megtanulhass magadról és a párkapcsolatok működtetéséről. Interaktív formában szeretnék tudományosan igazolt és tapasztalatilag tesztelt ismereteket átadni és a kapcsolati készségeidet fejleszteni. Ha pedig még találkozol is valakivel, aki szimpatikus számodra, az csak a hab a tortán…

Továbbiakért katt ide.

Tudatos Edzés .10 – BSK Crossfight – 10:00

Mi a Tudatos Edzés? Mozgástanulás a testtudat és izomtudat fejlesztése érdekében, hogy minden mozdulatnál tudjuk, hogymit kell érezni, kontroll alatt tartsuk a testünket vagy egy izomcsoportot, amennyiben az a cél.Nem kell profi sportolónak vagy edzőnek lenni, hogy részt vehess!

Több infót itt találsz.

Italian Hair Fashion Show Budapest – MOHA Ház – 10:00

Frissítsd fel tudásodat az ország legnívósabb tavaszi szakmai rendezvényén, és lesd el a legelismertebb olasz mesterfodárszok trükkjeit! 12 modell és 12 gyönyörű frizura vár rád ezen a különleges napon!

Képzésünkre várjuk szeretettel a Selective Professional-t használó szakembereket és azokat is, akik még nem próbálták termékeinket! Ez a nap számunkra nem az értékesítésről szól, hanem a szakmai fejlődésről!

Több infót itt találsz.

Bolondok napi pizsi party – CoolFit – 17:00

Pizsi Party a CoolFitben! Ma a feje tetejére áll minden! Hozzad a kispárnád a plüssöd ! Gyere pizsiben, bébidollban vagy akár hálósipkában! A döntés a tied! Ezen a napon a bátrabbak kiállhatnak és levezényelhetnek pár gyakorlatot ! Ma mindent lehet!!! Éljen a Bolondok Napja.

Részletek itt.