15+1 kiállítás, ami ingyen vár minket a forradalom ünnepén

Ingyenes belépéssel várnak minket március 15-én a múzeumok, kiállító terek. Egészen 2004 óta élvezhetjük nemzeti ünnepnapok alkalmával a széles mosoly és biccentés árán értékesített belépést, így a szabadság nagy ünnepén érdemes ellátogatni a kiszemelt helyekre, időszaki és állandó kiállításokat megtekinteni.

Sajnos a Szépművészeti Múzeum, a Holokauszt Emlékközpont, a Vasúttörténeti Múzeum, a Robert Capa – Capa Központ, vagy például a Közlekedési Múzeum felújítás, átrendezés, vagy költözés miatt zárva tart, viszont van még Budapesten elég intézmény, mely tárt karokkal vár bennünket, hogy szabadnapunkon magunkba szívjunk némi kultúrát.

Érdemes előre kiszemelni, hogy hova megyünk el, mert lehetőség van bőven, és érdemes minél több helyre ellátogatni. Ehhez, megkönnyítve a keresgélést, körbetelefonáltuk a szóban forgó múzeumokat, hogy biztos ne fussunk zsákutcába. A bátrak tiszteletére 15 helyszínt ajánlunk, érdeklődés esetén már csak kattintani kell, és informálódni a pontos programról a weboldalokon, amiből egyet-egyet ajánlunk is! A plusz 1 ajánlat pedig a város szélére, egészen pontosan Nagytéténybe szól!

+1. Nagytétényi Kastély – Bútorművészet a gótikától a biedermeierig

Érdemes ugyanakkor még azt is tudni, hogy ingyenes nyílt nap lesz az Országházban is a nemzeti ünnep egész napos programjának keretén belül, így a Szent Koronát is meglátogathatjuk, de a Hadtörténeti Múzeumban is lesznek programok.

Kultúrára fel, magyar leányzók és vitézek!

Kovács M