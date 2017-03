Szerinted hányadik helyen áll Magyarország az amerikaiak országlistáján?

Az amerikai US News Best Countries honlapja a világ különböző országait (összesen nyolcvanat) vett sorra, és értékelte őket gazdasági, kulturális és sok egyéb szempont alapján. A listáról Magyarország sem maradt le – még ha nem is végzett dobogós helyen.

Az US News az ország bemutatásánál fontosnak tartja kiemelni, hogy sokáig a Török Birodalom részét képezte, és azt is, hogy kultúránkban és nyelvünkben elszigetelten állunk a szomszédos országoktól.

Felmérésük szerint az országban évente 12 millió turista fordul meg, melynek jelentős része elsősorban Budapest miatt utazik az országba. A magyar főváros az Osztrák-Magyar Monarchia második fővárosa volt 1867-től 1918-ig, melynek köszönhetően gazdag kulturális háttérre tett szert az évtizedek (vagy inkább századok) alatt, véli az US News.

Magyarország több tekintetben is említést érdemel Amerika szerint. Egyrészt ország átlagnépességéhez tekintve eléggé jól állunk Nobel-díjasok tekintetében, és a 20. században is rengetek művészünk örvendeztette meg a világot műveivel, kezdve Kodály Zoltántól Bartók Bélán át egészen Csontváry Tivadarig. (Sajnos, van olyan rekord is, melyre nem lehetünk büszkék: a honlap szerint a politikai korruptságban is “kimagasló eredményeket” érünk el.)

Az Us News egy táblázatban is összefoglalta, mennyire van megelégedve Magyarországgal:

És hogy mindez hányadik helyre volt elég?

Rossz hírünk van, csak a 46-ra.