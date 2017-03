Interjú Pintér Tiborral

Pintér Tibor hálás interjúalany. Három éve már hosszan beszélgettünk egy kávé mellett a munkájáról, ami valójában sokkal több ennél. A szenvedélye, a hivatása. Valószínűleg éppen ezért tudta eddig minden álmát megvalósítani, és sikerre vinni a Nemzeti Lovas Színházat.

Ezúttal a Kincsem Parkban találkoztunk vele és az istálló legszebb lovával is, Tornádóval. Furcsa élmény az Örs Vezér tér környékén hirtelen kiszakadni a városi létből, és egyszerre egy mesés világ közepén találni magam. Kicsit irigykedem is, amiért Tibornak itt van a munkája, az otthona, az élete.

– 2014-ben beszélgettünk utoljára, akkor a legfontosabb tervednek azt tekintetted, hogy a Nemzeti Lovas Színház bázisát Budapestre költöztesd. Ez sikerült, hiszen itt vagyunk a Kincsem Parkban. Mennyi munkád van ebben?

– Ez nekem is jó visszaigazolás, hogy konzekvensen haladok azon az úton, amit kijelöltem magamnak, és bevallom őszintén, büszke vagyok, hogy amit megígérek magamnak, azt be is tartom. Az akkori vágyaim visszaigazolást nyertek, hiszen itt van Budapesten a Kincsem Parkban a Nemzeti Lovas Színház. Egy komoly beruházás által sikerült egy csodálatos sátorépületbe áthelyezni az előadásainkat, amelyeket folyamatosan játszunk. A mi idetelepülésünk a park egész logisztikáját, infrastruktúráját megváltoztatta, és egy teljesen új köntösbe öltöztette ezt a csodálatos parkot.

– Három éve azt is említetted, hogy állami támogatások szerzése is terv a színház életében. Ez sikerült?

– Részben igen. A társasági adózásról szóló kormányrendelet értelmében a színházak úgy juthatnak állami támogatáshoz, ha cégek felajánlják a társasági adójukat. Ezt a formát mi is igénybe vesszük, de jellemző módon a közönség szeretetének köszönhetően a jegybevételekből tartjuk fenn magunkat. Más állami támogatásban nem részesülünk, de nem is bánom, mert így lehetünk egy teljesen önálló, Európában merőben új színházi forma, ami a cirkusz- és a színművészet között képez egy különleges hidat. Büszkén mondhatom, hogy kontinensen belül hozzánk hasonló lovas színház nincs, ahol a színészek ilyen színvonalon, artisztikus és akrobatikus elemekkel fűszerezett, lóháton előadott darabokat állítanak színpadra.

– Mi a következő célod, ígéreted magad felé?

– Egy művész életében mindig vannak új kihívások. Úgy érzem magam, ahogy Pataky Attila is megénekelte egyszer: „Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt.” Ez szó szerint így van. Itt állok egy csodálatos világ előtt, amit, mint igazgató, felelősségteljesen kell irányítanom. Ehhez a rendelkezésemre áll egy rendkívüli csapat, egyre dinamikusabban fejlődünk, viszont nagyon nagy szükségét érzem, hogy a magyarok megtudják, a Nemzeti Lovas Színház már Budapesten működik. Az évi 30-50 hazai előadásunk mellett, rengeteg külföldi megkeresésünk van, jelenleg épp egy pekingi turnéval kacérkodunk, már zajlanak a tárgyalások, hogy miként tudnánk a társulatot és a lovakat a leghatékonyabb módon utaztatni.

– Régóta a szakmában vagy, és nagyon sok szerepet töltesz be egyszerre. Színházat igazgatsz, rendezel, producerkedsz, játszol, énekelsz. A mai napig képezed, fejleszted magad, vagy egy bizonyos szint után nincs erre szükség?

– Egyszer egy nagyon elismert színészünk azt nyilatkozta egy nagy szerepre való készülés kapcsán, hogy ő már annyi mindent megélt ezen a pályán, hogy neki nincs szüksége tanulásra. Felszisszentem, ez nem jó válasz, nem értek egyet. Mindig, minden szerepre alázattal kell készülni, legyen az bármilyen apró is. Így a válaszom úgy hangzik, hogy igen, folyamatosan képzem magam. Énekelek, sportolok, futok, rengeteget olvasok, és a barátaim, a környezetemben élő emberek révén is folyamatosan tanulok, fejlődöm.

– Milyen előadások vannak most a repertoárban, és melyek kerülnek még idén bemutatásra?

– A már bemutatott előadásaink között ott van a Gladiátor, a János Vitéz, a Dózsa György, a nép fia, a Mátyás, az igazságos, a Mágnás Miska, a Lúdas Matyi, a Honfoglalás és a Trója. Március 15-én bemutatjuk A költő, ha visszatér című előadásunkat, melyet kifejezetten a szabadságharc emlékére állítottunk össze, nyáron pedig a Zorrót láthatják a nézők, amiben rendhagyó módon világslágerek csendülnek majd fel. A követező projektünk pedig a Bánk bán lesz, ami őrült nagy előkészületek igén