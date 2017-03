Tavaszi trendbiblia

Bár a trendek folyamatosan alakulnak, gyökeres változást idén sem tapasztalhattunk. Van, ami örök, van, ami most robbant be igazán, és vannak új belépők is a 2017-es divatban. A Premier Outlet stylistja összegyűjtötte azokat a darabokat, melyek beszerzésével könnyedén kipipálhatjuk a tavaszi gardróbfrissítést!

A bőrből készült ruhadarabok, a szaggatott farmerek ismét reneszánszukat élik. A csíkokról, kockás mintáról már tavaly sem kellett lemondanunk, és most is bőséges választék tárul elénk az üzletek polcain. A hímzett, fodros és virágmintás darabok csak idén robbantak be igazán a divatba. Márciusban több helyen is nagy kedvezmények várják a divat szerelmeseit, így érdemes erre a hónapra időzíteni a ruhatárunk frissítését!

Szoknya vagy nadrág

A divat nem szabja meg! Válasszuk azt, amelyikben komfortosan érezzük magunkat. Lehet ez egy bőr, fodros, hímzett, virágmintás szoknya vagy nadrág. A tüllről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen 2017-ben a tüllszoknyák mellett a tüllbetétes nadrágok is hódítanak. Azoknak, akik a sportosabb megjelenést részesítik előnyben, jó hírünk van: úgy néz ki, hogy a boyfriend jeans örök divat!

Kabát

Az egyszerűbb kabátokat felváltották a mintás, szegecses, fodros és rojtos darabok. A 2017-et a metálszínek is uralják, így akik nem szeretik a print darabokat, azoknak tökéletes választás egy ezüstszürke vagy rozéarany bőrdzseki. Ha a velúrkabát mellett tesszük le a voksunkat, akkor érdemes a rojtos, hímzett darabokat választanunk!

Cipő

Jó hírünk van a hölgyeknek! 2017-ben előtérbe kerülnek a kényelmes cipellők. Pomponos sportcipőkkel, metálfényű loaferekkel dobhatjuk fel a hétköznapi megjelenésünket. A tűsarkú szerelmeseinek egy fémes hatású magassarkú beszerzése szinte kötelező!